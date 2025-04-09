В 2024 году в обрабатывающей промышленности стали получать на 24,1% больше, чем в 2023-м

Как показало исследование "СберАналитики" и платформы "Работа.ру", больше всего зарплаты выросли в Республике Марий Эл, Тульской, Оренбургской, Ульяновской и Челябинской областях.

По данным исследования, зарплаты в обрабатывающей промышленности за 2024 год увеличились на 24,1%, в то время как в стране в целом — на 17,7%. Среди регионов в лидерах роста — Республика Марий Эл (+31,2%), Тульская (+30,7%), Оренбургская (+30,4%), Ульяновская (+30,1%) и Челябинская (+30,0%) области. Среди отраслей — производство автотранспортных средств (+31,5%), неметаллической минеральной продукции (+27,8%) и пищевых продуктов (+26,2%), обработка древесины и производство изделий из дерева (+25,9%), производство готовых металлических изделий (25,5%).

Как отмечают эксперты "СберАналитики", в 2024 году средняя зарплата российских работников в обрабатывающей сфере составила 89,6 тыс. рублей в месяц. По абсолютному уровню зарплат лидируют производство нефтепродуктов (115,6 тыс. рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий (109,1 тыс.), лекарственных средств и медицинских материалов (106,9 тыс.), ремонт и монтаж машин и оборудования (103,1 тыс.). Топ-5 субъектов РФ по этому показателю составляют Москва (154,6 тыс. рублей), Чукотский автономный округ (149,8 тыс.), Мурманская область (134,7 тыс.), Камчатский край (134,5 тыс.) и Магаданская область (128,7 тыс.).

62% работников обрабатывающей промышленности — мужчины. Средний возраст работников — 43,9 года. Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники 35-44 лет (96,3 тыс. рублей, +24,7% за год) и 25-34 лет (92,6 тыс. рублей, +25,5%).

По данным сервиса "Работа.ру", зарплатные предложения в производстве и промышленности в 2024 году выросли на 18%. Средняя зарплата, указанная в таких вакансиях, — 82,8 тыс. рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые специалисты в отрасли — бурильщики (среднее зарплатное предложение — 193 тыс.), токари (174 тыс.), наладчики станков с ЧПУ и шлифовщики (по 164 тыс.), инженеры по сварке (125 тыс.). При этом зарплатные ожидания россиян (желаемая зарплата) в производстве и промышленности за прошлый год увеличились на 26%: с 132 тыс. до 166 тыс. рублей в месяц.

Исследование "СберАналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики региона". Исследования "СберАналитики" строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учётом их отраслевой и региональной специфики.