Лизинг автомобилей GAC с корпоративными скидками до 12% в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести автомобили бренда GAC со скидкой до 12% от РРЦ в рамках программы GAC leasing.

Выгода по программе может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. В рамках специальной программы доступны кроссоверы GAC GS3, GS5, GS8 в различных комплектациях с применением скидки 10%, а выгода в размере 12% распространяется на минивэн GAC M8 в комплектациях GL, GT, GX и GX Premium. Модель оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 232 л. с. (400 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатым гидротрансформатором Aisin. В список оснащения в максимальной комплектации входят электромагнитная подвеска, откидные столики, секционная панорамная крыша, память положений сидений второго ряда. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Сотрудничество с официальным дистрибьютором бренда GAC позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента автомобилей, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 5%, выкупного платежа от 1000 руб., срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.