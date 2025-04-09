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Экономика и бизнес

Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Принт-ру" (Самара), предоставляющая полный спектр полиграфических услуг, стала новым участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Фото: министерство промышленности СО

В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

"Для нас важно постоянно совершенствовать производственные процессы и повышать эффективность работы предприятия. Вступление в проект позволит нам внедрить современные методики бережливого производства и выйти на новый уровень конкурентности", — отметил директор компании Владимир Хайдоров.

Компания "Принт-ру" работает на полиграфическом рынке более 30 лет и предоставляет широкий спектр услуг: от многостраничной печати до производства индивидуальной картонной упаковки. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая допечатную подготовку, печать, послепечатную отделку и доставку готовой продукции заказчику.

В настоящее время рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к изучению методик бережливого производства. После анализа текущих процессов будет выбран эталонный участок, где специалисты реализуют пилотный проект по оптимизации производственных процессов.

"Расширение круга участников проекта "Производительность труда" — важный шаг для развития региональной экономики. Особенно приятно видеть, как новые предприятия проявляют заинтересованность в улучшении производства", — прокомментировал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности пройдя регистрацию на ИТ-платформе "Производительность.рф" или сайте "Эффективность.рф". Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.

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