Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"

Компания "Принт-ру" (Самара), предоставляющая полный спектр полиграфических услуг, стала новым участником федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.
"Для нас важно постоянно совершенствовать производственные процессы и повышать эффективность работы предприятия. Вступление в проект позволит нам внедрить современные методики бережливого производства и выйти на новый уровень конкурентности", — отметил директор компании Владимир Хайдоров.
Компания "Принт-ру" работает на полиграфическом рынке более 30 лет и предоставляет широкий спектр услуг: от многостраничной печати до производства индивидуальной картонной упаковки. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая допечатную подготовку, печать, послепечатную отделку и доставку готовой продукции заказчику.
В настоящее время рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к изучению методик бережливого производства. После анализа текущих процессов будет выбран эталонный участок, где специалисты реализуют пилотный проект по оптимизации производственных процессов.
"Расширение круга участников проекта "Производительность труда" — важный шаг для развития региональной экономики. Особенно приятно видеть, как новые предприятия проявляют заинтересованность в улучшении производства", — прокомментировал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.
Стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности пройдя регистрацию на ИТ-платформе "Производительность.рф" или сайте "Эффективность.рф". Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.