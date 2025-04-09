Николай Таран занялся редкоземельными металлами

Подконтрольная Николаю Тарану компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" запустила в Самарской области проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома.

О производстве по извлечению редкоземельных металлов сообщили областные власти. В проекте используется разработанная российскими учеными технология, которая позволяет извлекать более 95% ценных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома.

У компании амбициозные планы — масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год. Одновременно с этим планируется организовать центр компетенций, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники.

По информации ИАС Seldon.Basis, учредителем ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" выступает Алена Таран. Управляющей компанией общества является ООО "ПромТехРециклинг", где 0,01% капитала принадлежит Николаю Тарану и остальные 99,99% — ООО "АВБ финанс-5", которым владеет Алена Таран.

ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" вошло в состав учредителей недавно созданной Ассоциации восстановления материалов электроники "Элематика". По информации сайта фонда "Сколково", ассоциация появилась при поддержке Минпромторга России с целью обеспечения отечественной радиоэлектронной промышленности специальными материалами, получаемыми в результате переработки лома электронной продукции, и снижении зависимости от импорта.

Учредителями "Элематики" выступили пять организаций: помимо самарского общества, это — ООО "Горизонты Роста", ООО "Подольские металлы" (принадлежит депутату Государственной думы третьего созыва (1999-2003) Сергею Золотилину), ООО "Экополис-24", Южно-Уральский специализированный центр утилизации (АО "ЮУрСЦУ").

Напомним, Николай Таран фигурирует в деле о крупных мошенничествах и легализации доходов. По версии следствия, его компании "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" замешаны в выводе денег из "АвтоВАЗбанка". Предполагаемая сумма ущерба составляла более 1 млрд рублей. Сообщалось, что Николай Таран находится в международном розыске и в отношении него возбуждено более 40 уголовных дел.