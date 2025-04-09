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Экономика и бизнес

Николай Таран занялся редкоземельными металлами

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подконтрольная Николаю Тарану компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" запустила в Самарской области проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома.

О производстве по извлечению редкоземельных металлов сообщили областные власти. В проекте используется разработанная российскими учеными технология, которая позволяет извлекать более 95% ценных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома.

У компании амбициозные планы — масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год. Одновременно с этим планируется организовать центр компетенций, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники. 

По информации ИАС Seldon.Basis, учредителем ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" выступает Алена Таран. Управляющей компанией общества является ООО "ПромТехРециклинг", где 0,01% капитала принадлежит Николаю Тарану и остальные 99,99% — ООО "АВБ финанс-5", которым владеет Алена Таран. 

ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов" вошло в состав учредителей недавно созданной Ассоциации восстановления материалов электроники "Элематика". По информации сайта фонда "Сколково", ассоциация появилась при поддержке Минпромторга России с целью обеспечения отечественной радиоэлектронной промышленности специальными материалами, получаемыми в результате переработки лома электронной продукции, и снижении зависимости от импорта.

Учредителями "Элематики" выступили пять организаций: помимо самарского общества, это — ООО "Горизонты Роста", ООО "Подольские металлы" (принадлежит депутату Государственной думы третьего созыва (1999-2003) Сергею Золотилину), ООО "Экополис-24", Южно-Уральский специализированный центр утилизации (АО "ЮУрСЦУ").

Электроника является ценным источником не только драгоценных и цветных, но и редких и редкоземельных металлов. Ежегодно в Россию импортируется и производится внутри страны около 2 млн тонн электроники. При этом легально обрабатывается не более 100 тыс. тонн в год. Вследствие этого большая часть ценных для промышленности ресурсов либо поступает в нелегальный оборот, либо утрачивается полностью.

По информации Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов

Напомним, Николай Таран фигурирует в деле о крупных мошенничествах и легализации доходов. По версии следствия, его компании "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" замешаны в выводе денег из "АвтоВАЗбанка". Предполагаемая сумма ущерба составляла более 1 млрд рублей. Сообщалось, что Николай Таран находится в международном розыске и в отношении него возбуждено более 40 уголовных дел.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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