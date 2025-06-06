Участниками Кадрового форума БАС в Самарской области стали более чем 10 тысяч человек

В Тольятти завершил работу Кадровый форум беспилотных авиационных систем-2025, организованный АНО "Университет 2035" совместно с правительством Самарской области и деловым изданием "Ведомости".

Знаковым событием форума стал запуск Ассоциации производителей и разработчиков БАС. "Создали ее для кооперации команд, заинтересованных в развитии отрасли. Подписали меморандум с первыми участниками Ассоциации. Приглашаем новых партнеров со всей страны к совместной работе!" - отметил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Двухдневный форум прошел в гибридном формате: можно было участвовать очно или присоединиться к трансляции. Общее число участников превысило 10 тысяч человек.

"Самарская область служит флагманом развития новой отрасли, которую мы сегодня определяем для себя как стратегическую. Регион входит в первую десятку субъектов страны по числу производителей БАС, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Кадровый форум дал огромный импульс развитию взаимодействия между участниками рынка, позволил определить дальнейшие шаги и в вопросах сценариев применения БАС, и в вопросах подготовки профильных специалистов".

Второй день форума был посвящен обмену мнениями, обсуждению совместных проектов и поиску оригинальных решений. Весь день на площадке технопарка "Жигулевская долина" проходили панельные дискуссии и тематические круглые столы.

Участники обсудили лучшие практики в подготовке кадров для БАС, внедрение беспилотников в сельском хозяйстве, создание и развитие региональных центров подготовки кадров для отрасли беспилотия, развитие НПЦ БАС как новой модели карьеры, образовательные траектории работы со школьниками в направлении беспилотных технологий, а также подготовку технологических предпринимателей для отрасли на базе создаваемых в регионе студенческих кампусов.

В ходе "Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025" в Тольятти "Университет 2035", министерство науки и высшего образования Самарской области, Тольяттинский государственный университет и компания "Транспорт будущего" договорились вывести на мировой уровень центр беспилотной авиации, который формируется в Самарской области в соответствии с поручением президента России по итогам январских совещаний.

Важным событием Форума стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве, которые направлены на формирование, развитие и укрепление сотрудничества в рамках подготовки кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

"Университет 2035" 6 июня договорился о сотрудничестве с АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" для системной поддержки процесса создания концепции межвузовского кампуса с учетом регионального контекста и с компанией "Лаборатория будущего" для подготовки, организации и проведения серии образовательных программ. Проект нацелен на популяризацию отрасли БАС через образовательные и профориентационные практики, взаимодействие бизнеса и образования.

Поволжская машиноиспытательная станция и Самарский государственный аграрный университет подписали соглашение о научном сотрудничестве. Оно предусматривает проведение совместных НИОКР в области агропромышленного комплекса и внедрение их результатов в производство.

Технопарк "Жигулевская долина" договорился с "Технопарком Мордовия" о разработке и проведение образовательных программ для повышения квалификации кадров в сфере БАС, проектов законодательных и других актов государственного регулирования беспилотной отрасли. Компания "Транспорт будущего Самара" и "Технопарк Мордовия" наметили совместную разработку и проведение образовательных тренингов.

Финальной частью Форума стала пленарная сессия, на которой подвели итоги мероприятия и обозначили перспективы развития отрасли. Модератор сессии, ректор "Университета 2035" Дмитрий Кайсин резюмировал: "Второй день "Кадрового форума БАС" в Самарской области показал, что обсуждать тему кадров, конечно, нужно, затрагивая вопросы и развития инфраструктуры, и строительства кампуса мирового уровня в Самаре, и вопросы региональной сети. А также вопросы взаимодействия между научно-производственными центрами, вопросы применения количества образовательных программ и систем обучения и подготовки кадров. Поэтому "Кадровый форум БАС 2025" вышел за рамки чисто образовательной тематики и затронул вопросы развития всей отрасли в целом".

Напомним, президент РФ Владимир Путин поставил задачу подготовить к 2030 году до 1 млн отечественных специалистов для отрасли беспилотных технологий. Теме развития отрасли БПЛА будет посвящен международный форум, подготовка которого ведется в настоящее время по поручению главы государства. Кадровый форум БАС в Самарской области выступил пробной площадкой, осветив ряд ключевых задач и консолидировав участников отрасли - представителей федеральных и региональных органов власти, участников научного и образовательного сообщества, компаний в области разработки и производства беспилотных авиационных систем. Эта масштабная работа ведется по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы".