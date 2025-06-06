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Экономика и бизнес

Студентам СамГТУ рассказали о поддержке технологического предпринимательства

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском политехе студенты презентовали проекты по треку "Технологическое предпринимательство". Это второй этап ежегодного конкурса, он проходит на базе Точки кипения.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Трек "Технологическое предпринимательство" является базовым треком Самарского политеха и стартом в проектной деятельности студентов. При подготовке к конкурсу студенты работали над научно-исследовательскими, инженерными и предпринимательскими проектами.

Из 500 команд в финал вышли 46 лучших, которые представили свои разработки экспертному жюри. 
О работе, которая ведется в регионе для развития технологических стартапов, а также о возможностях, созданных в Самарской области для бизнеса, рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.

"Сегодня развитие технологического предпринимательства и поддержка бизнеса в целом — одно из ключевых направлений в работе нашей большой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, — акцентировал Иван Манаев. — Для инициативных ребят с перспективными проектами и уникальными разработками созданы все условия: работает один из лучших в стране технопарк "Жигулевская долина", создаем Фонд поддержки технологического предпринимательства. И мы приглашаем вас использовать эти возможности".

Проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин отметил, что с первого дня университет ориентирует студентов на то, что их идеи должны находить применение в реальном секторе экономики. "Сейчас у них есть шанс превратить свою разработку в решение, нужное реальному производству. У многих уже есть весомые результаты, кто-то привлёк финансирование, кто-то близок к этому. Важно не только продемонстрировать достижения, но и обозначить перспективы дальнейшего развития", — подчеркнул он.

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