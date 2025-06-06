Студентам СамГТУ рассказали о поддержке технологического предпринимательства

В Самарском политехе студенты презентовали проекты по треку "Технологическое предпринимательство". Это второй этап ежегодного конкурса, он проходит на базе Точки кипения.
Трек "Технологическое предпринимательство" является базовым треком Самарского политеха и стартом в проектной деятельности студентов. При подготовке к конкурсу студенты работали над научно-исследовательскими, инженерными и предпринимательскими проектами.
Из 500 команд в финал вышли 46 лучших, которые представили свои разработки экспертному жюри.
О работе, которая ведется в регионе для развития технологических стартапов, а также о возможностях, созданных в Самарской области для бизнеса, рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.
"Сегодня развитие технологического предпринимательства и поддержка бизнеса в целом — одно из ключевых направлений в работе нашей большой команды региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым, — акцентировал Иван Манаев. — Для инициативных ребят с перспективными проектами и уникальными разработками созданы все условия: работает один из лучших в стране технопарк "Жигулевская долина", создаем Фонд поддержки технологического предпринимательства. И мы приглашаем вас использовать эти возможности".
Проректор по научной работе СамГТУ Антон Еремин отметил, что с первого дня университет ориентирует студентов на то, что их идеи должны находить применение в реальном секторе экономики. "Сейчас у них есть шанс превратить свою разработку в решение, нужное реальному производству. У многих уже есть весомые результаты, кто-то привлёк финансирование, кто-то близок к этому. Важно не только продемонстрировать достижения, но и обозначить перспективы дальнейшего развития", — подчеркнул он.
Последние комментарии
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Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет