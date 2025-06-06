В Самаре спасли жизнь подростку с ожогом 80% тела

Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли жизнь 14-летнему подростку, получившему ожог 80% тела. Об этом сообщает телеграм-канал областного правительства.

Травму Халмат Вапаев из Чапаевска получил во время прогулки, задев рыболовной удочкой провода ЛЭП.

В течение четырех месяцев парень проходил лечение в больнице им. Пирогова, где врачи ожогового отделения провели ему 10 операций. Сейчас подросток чувствует себя хорошо, готовится к экзаменам.

В преддверии Дня медицинского работника Халмат вместе с мамой пришел в отделение, чтобы лично поблагодарить тех, кто его спасал.