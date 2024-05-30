В Чапаевске два ребенка получили сильнейший удар током, коснувшись удочкой проводов

Вечером 29 мая в Чапаевске двое детей получили удар током, коснувшись удочкой электрического провода, сообщает прокуратура Самарской области.
Проводится доследственная проверка по данному факту, которая взята на контроль прокурором города.
"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при обслуживании линий электропередач ответственной организацией. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в ведомстве.
Свою проверку проводит и отдел по Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области.
Судя по видео, которое появилось в соцсетях, три ребенка шли по улице, когда один из них подпрыгнул и коснулся удочкой проводов. От удара током двое из них рухнули на землю без движения.
"Подростки госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжелое", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе минздрава Самарской области.
По неофициальной информации, один из мальчиков получил ожоги 70% тела, второй - 85%.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!