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В Чапаевске два ребенка получили сильнейший удар током, коснувшись удочкой проводов

ЧАПАЕВСК. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 29 мая в Чапаевске двое детей получили удар током, коснувшись удочкой электрического провода, сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: скрин с видео

Проводится доследственная проверка по данному факту, которая взята на контроль прокурором города.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при обслуживании линий электропередач ответственной организацией. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в ведомстве.

Свою проверку проводит и отдел по Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, три ребенка шли по улице, когда один из них подпрыгнул и коснулся удочкой проводов. От удара током двое из них рухнули на землю без движения.

"Подростки госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжелое", — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе минздрава Самарской области.

По неофициальной информации, один из мальчиков получил ожоги 70% тела, второй - 85%.

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