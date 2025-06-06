Самарские полицейские разыскали водителя, проехавшего по лежавшему пешеходу

В Самаре разыскали водителя, проехавшегося по пешеходу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что ночью на ул. Сергея Лазо неизвестный водитель наехал на мужчину, лежавшего на проезжей части, и покинул место ДТП.

Правоохранители разыскали автомобилиста. Им оказался 33-летний местный житель. Теперь полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе причины, побудившие пострадавшего лечь на проезжую часть.