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Суды Происшествия

Председателя совета директоров "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана будут судить заочно

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области собираются передать в суд дело о крупных мошенничествах и легализации доходов. Ранее в преступлениях заподозрили бывших председателя совета директоров санированного "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана и президента кредитного учреждения Елену Казымову.

Фото: Архив «ВН»

По данным Волга Ньюс, сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела еще одного обвиняемого в крупных махинациях по фамилии Фролов и адвокатов. После этой процедуры дело должны передать в суд. Судить Тарана и Казымову планируют заочно. Также известно, что арестовано все имущество Тарана и имущество его родственников.

Напомним, "АвтоВАЗбанк" был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. В 2011 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А — "Высокий уровень кредитоспособности". Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст". В уголовном деле о выводе денег из "АвтоВАЗбанка" уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами "АвтоВАЗбанка".

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Таран и Казымова — в международном розыске. В отношении Тарана возбудили больше 40 уголовных дел.

"Банком "Траст" заявлено почти на 12 млрд 84 кредита. Возбуждено дел по 32 кредитам на 5 млрд — по которым не истекли сроки давности. Еще ряд дел связаны с легализацией доходов. По предварительной версии, схемы проворачивали в банке примерно с 2005 года. Кредитовали подконтрольные фирмы-помойки", — сообщил источник Волга Ньюс.

Ранее силовики уже задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова. Следователи полиции посчитали, что мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов. Предполагаемая сумма ущерба составляла более 1 млрд рублей.

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