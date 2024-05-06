В отношении председателя совета директоров "АвтоВАЗбанка" Тарана возбудили свыше 40 уголовных дел

Под статьи о крупных мошенничествах и легализации доходов также попала бывший президент кредитного учреждения Елена Казымова. Расследование сейчас на контроле в Генпрокуратуре.

Напомним, банк АВБ, или АО "АвтоВАЗбанк" — бывший российский банк. Он был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. С 2004 г. банк являлся участником государственной системы страхования вкладов. В 2011 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А — "Высокий уровень кредитоспособности". Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст". В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг". По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Таран и Казымова сейчас в международном розыске. По данным источников на 6 мая, в отношении, в частности, Тарана возбудили больше 40 уголовных дел. Материалы могут передать в суд до конца года.

"Банком "Траст" заявлено почти на 12 млрд 84 кредита. Возбуждено дел по 32 кредитам на 5 млрд — по которым не истекли сроки давности. Еще ряд дел связаны с легализацией доходов. По предварительной версии, схемы проворачивали в банке примерно с 2005 года. Кредитовали подконтрольные фирмы-помойки", — сообщил источник Волга Ньюс.

Ранее силовики уже задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова. Следователи полиции посчитали, что мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов. Предполагаемая сумма ущерба составляла более 1 млрд рублей.