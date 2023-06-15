В розыск объявили председателя совета директоров "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана

Силовики объявили в розыск председателя совета директоров АО Банк АВБ Николая Тарана и бывшего президента кредитного учреждения Елену Казымову.

Кроме того, им заочно предъявили обвинение по факту хищения в особо крупном размере денег Банка и их легализации (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Расследование сейчас находится на контроле в Генпрокуратуре, информацию подтверждают источники в надзорном ведомстве.

Банк АВБ, или АО "АвтоВАЗбанк" - бывший российский банк. Он был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. С 2004 г. банк являлся участником государственной системы страхования вкладов. В 2011 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А - "Высокий уровень кредитоспособности". Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку "Траст".

В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг".

По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Те же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.

"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", - рассказывал источник в надзорном ведомстве.

Предполагается, что безвозвратные кредиты могли выдавать и на ООО "Стандарт". Возможно, в уголовном деле будет больше фирм.

На сегодняшний день известно, что, кроме Тарана и Казымовой, по уголовному делу могут привлечь и последнего президента АВБ Олега Вдовина, а также иных руководителей банка. Первые же двое пока в федеральном розыске. Источники в надзорном ведомстве полагают, что если в ближайшее время искомые лица не будут задержаны на территории РФ, то их объявят в международный розыск. А кроме того, в суд могут подать ходатайства о заочном аресте.

Напомним, ранее силовики уже задержали начальника департамента кредитования АО "АвтоВАЗбанк" Юрия Фролова. Следователи полиции считали, что мужчина мог контролировать выдачу невозвратных кредитов. Предполагаемая сумма ущерба составляла более 1 млрд рублей.

Интересно, что фирма "ПромТехСтейт" уже фигурировала в скандальной истории. Она была связана со строительством на 5-й просеке в Самаре. В 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" собралось вместо паркинга возвести 23-этажный дом. Разрешения на строительство при этом не было. С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта". Компания, также аффилированная Николаю Тарану, собиралась построить здесь жилой дом. Жители протестовали против возведения новой высотки из-за слишком густой застройки в районе.