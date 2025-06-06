Самарцам больше всех в России важна скорость доставки маркетплейсов

Более половины (52%) жителей Самары обращают внимание на сроки доставки при выборе товаров на маркетплейсах. Среди них 42% готовы ждать доставку до трех дней - это самый высокий показатель среди других городов. Такими данными поделился Яндекс.Маркет после опроса более чем 1000 жителей города.

Еще для 23% респондентов ожидание доставки зависит от конкретной категории товаров. Дольше всего (более пяти дней) самарцы готовы ждать автозапчасти и аксессуары для авто, спортивные товары. А продукты питания, товары повседневного спроса, одежду и обувь опрошенные рассчитывают получить быстрее.

Сроки доставки в целом самарцы считают одним из самых важных параметров, наравне с ценой (14%) и отзывами (12%). И если при заказе товара доставка оказалась медленной (более пяти дней), 59% опрошенных выберут в будущем заказать товар у другого продавца.

На фоне этого все больше продавцов из Самары выбирают для работы с маркетплейсами модель, при которой площадка берет доставку заказов на себя (Fulfillment by Yandex/Fulfillment by Operator). Как правило, в таком случае покупатель получает свой товар уже на следующий день, что дает партнеру конверсию в среднем на 15% за каждый сэкономленный на доставке день.

Также Яндекс.Маркет рекомендует продавцам дополнительно подключать экспресс-доставку - с ней заказ приезжает к покупателю за один-два часа. Согласно опросу, 43% самарцев пользуются экспресс-доставкой, когда нужно успеть заказать подарки к празднику.

"Современному покупателю важно, насколько быстро он сможет получить заказ: мы привыкли к сервисам, которые обеспечивают удобство и скорость, и маркетплейсы здесь не исключение. Для продавцов это повод задуматься о том, как совершенствовать логистику. Например, использовать мультипоставку, которая позволяет проще и дешевле отгружать товары на склады маркетплейса", - рассказывает Антон Ларин, CEO сертифицированного агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY.