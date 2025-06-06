Самарский минтранс закупит 41 машину для содержания дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области закупит 41 единицу техники для содержания дорог. Информация о проведении торгов опубликована на Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
По условиям торгов их победитель должен будет поставить один шнеко-роторный снегоочиститель, две габаритных универсальных дорожных машины и 38 машин для коммунального хозяйства и содержания дорог.
Начальная цена контракта — 641 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 25 июня.
Техника должна быть поставлена до 1 сентября 2025 г. на базу Кинельского дорожно-эксплуатационного управления в п. Усть-Кинельском — филиала ГКП "Асадо", подведомственного минтрансу.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет