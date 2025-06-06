Самарский минтранс закупит 41 машину для содержания дорог

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области закупит 41 единицу техники для содержания дорог. Информация о проведении торгов опубликована на Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

По условиям торгов их победитель должен будет поставить один шнеко-роторный снегоочиститель, две габаритных универсальных дорожных машины и 38 машин для коммунального хозяйства и содержания дорог.

Начальная цена контракта — 641 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 25 июня.

Техника должна быть поставлена до 1 сентября 2025 г. на базу Кинельского дорожно-эксплуатационного управления в п. Усть-Кинельском — филиала ГКП "Асадо", подведомственного минтрансу.