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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" завершил плановый капитальный ремонт агрегата аммиака № 7

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" завершил плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака № 7, который длился полтора месяца. За это время было проведено обследование и техперевооружение базовых элементов агрегата, установлено новое технологическое оборудование.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Масштабный комплекс работ включал в себя такие технически сложные операции, как замена внутренних устройств колонны синтеза и реакционных труб в печи риформинга. Для повышения надежности и стабилизации технологического процесса впервые была проведена замена подогревателя азотоводородной смеси.

Одним из ключевых этапов ремонтной кампании стала промывка всего теплообменного оборудования на агрегате, задействованного при производстве аммиака, а также монтаж новых емкостей частично обессоленной воды и сбора парового конденсата. Внутри оборудования была выполнена антикоррозийная защита и теплоизоляция.

Не менее важной задачей являлась установка на отделении метанирования подогревателя питательной воды высокого давления, который отвечает за увеличение энергоэффективности. В колонне синтеза были заменены катализатор и щелевая насадка, что в совокупности обеспечит рост производства аммиака. Работы были связаны с применением крупногабаритной техники, в том числе грузоподъемностью 250 тонн.

Капремонт осуществлялся в соответствии с нормами и требованиями к эксплуатации, что подтвердило проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств. После окончания кампании цех по производству аммиака приступил к пусковым технологическим операциям.

Главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин рассказал: "Регулярное проведение капитальных ремонтов агрегатов позволяет "Тольяттиазоту" не только своевременно обновлять производственные мощности, но и соответствовать требованиям современных экологических стандартов. На промплощадке предприятия за короткий срок был проведен колоссальный объем работ, что говорит о готовности предприятия отгружать продукт потребителям с соблюдением сроков без ущерба для качества".

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