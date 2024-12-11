"Тольяттиазот" подводит итоги своего юбилейного года

В год своего 45-летия одному из крупнейших в стране производителю аммиака и карбамида есть чем гордиться. Наращивание производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, модернизация и обновление оборудования, реализация многочисленных экологических и социальных проектов на благо губернии и ее жителей — вот неполный перечень значимых событий, о которых мы сегодня расскажем.

Наращивают мощности

Еще на слуху пуск в промышленную эксплуатацию третьего агрегата карбамида, а уже весной завод отчитался за 31-миллионную тонну продукции с трех агрегатов. Вслед за этой производственной новостью новый рекорд — выработана 96-миллионная тонна аммиака. При нынешней производительности предприятия (3,6 млн тонн аммиака в год) стомиллионную тонну продукта можно ожидать на ТОАЗе уже 2025 году.

"Тольяттиазот" расширил линейку своей продукции за счет выпуска реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32. Для его изготовления используется один из базовых продуктов предприятия — карбамид. При использовании реагента AUS 32 на 90% снижается содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей, а значит, и негативное влияние автотранспорта на окружающую среду. Новая установка имеет производственную мощность 20 тысяч тонн реагента в год. Первым потребителем нового продукта стал корпоративный транспорт предприятия.

Оптимизируют логистику

Рост объемов производства приводит к увеличению отгрузки. На ТОАЗе за 10 месяцев 2024 года она рост составил 13% к прошлому году. На данный момент основной путь продукция — аммиак, карбамид, карбамидоформальдегидный концентрат, метанол и аммиачная вода — проходит по железной дороге. Для обеспечения своевременной доставки подвижной состав "Тольяттиазота" постоянно пополняется новыми вагонами.

В этом году после нескольких лет перерыва предприятие возобновило отгрузку одного из ключевых продуктов компании — карбамида — речным транспортом. В навигацию 2024 производилась погрузка флота на собственном причале "Тольяттиазота". Это выгодно и удобно: сократился срок доставки продукции покупателям в Турции и снизились логистические издержки. Общий объем минеральных удобрений, отправленных за этот период по новому логистическому пути, составил 30 тыс. тонн. Последнее в навигацию 2024 года специализированное судно с карбамидом отправилось от причала в ноябре. Всего за четыре месяца было сделано шесть речных рейсов.

Модернизируют оборудование

В 2024 году "Тольяттиазот" провел капитальный ремонт на собственных биологических очистных сооружениях. Реконструкция коснулась барьерной емкости, в которую поступают неорганические стоки с промышленной площадки предприятия. А также отремонтирован аэробный стабилизатор, основная функция которого — глубокая очистка стоков. Проделанная работа необходима не только для химического предприятия. Очистные сооружения "Тольяттиазота" чистят стоки всего Комсомольского района Тольятти и микрорайона Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 000 кубических метров стоков.

Помогают городу и губернии

Химический гигант не одно десятилетие воплощает в жизнь множество социально значимых для Тольятти и его жителей проектов. С 2019 года предприятие проводит конкурс общественных инициатив "Химия добра". За время существования проекта поддержку от "Тольяттиазота" получили семь десятков проектов в области образования, культуры, спорта, экологии и волонтерства. В этом году гранты в размере 3 миллиона рублей достались 11 организациям Самарской области.

В 2024 году при поддержке предприятия были открыты два уличных спортивных комплекса в Комсомольском и Центральном районах г. о. Тольятти. Они предназначены для занятий воркаутом, баскетболом, мини-футболом и волейболом как взрослых, так и подростков. Пропагандируя здоровый образ жизни и выступая за развитие спорта, предприятие организовывало и поддерживало спортивные турниры разных уровней: международный чемпионат Ural FC, международный Кубок по хоккею с мячом, региональная парусная регата, межрегиональный открытый турнир по художественной гимнастике и межрегиональный турнир по самбо.

Сориентируют в профессии

Второй год подряд ТОАЗ проводит собственный профориентационный проект "Планета ТОАЗиЯ". Старшеклассники в интеллектуальных и творческих соревнованиях выясняют, кто из них лучше знает химию, физику, математику. Воспитывают в себе лидерские качества и учатся работать в команде, выходят на экологические субботники и участвуют в мастер-классах от преподавателей ТГУ. Так тольяттинские химики помогают подросткам обрести новые знания, которые лежат в основе инженерно-технических специальностей, узнать о корпоративных ценностях предприятия и стипендиальных программах ТОАЗа.

В конце осени в Самарском центре для одаренных детей "Вега" в четвертый раз прошла профильная смена "Тольяттиазота", посвященная "Зеленым технологиям". Обучение естественнонаучного профиля прошли школьники из Самары, Тольятти и области. Двухнедельный курс занятий, включающий в себя теоретические и практические занятия, провели преподаватели Тольяттинского госуниверситета. В дополнение к лекциям и мастер-классам для участников смены были предусмотрены спортивные активности, встреча с именитыми спортсменами.

Толик Азотов — победитель

Но ТОАЗе говорят о химии и экологии интересно и доступно не только со старшеклассниками и студентами. Для них разработана виртуальная экскурсия на завод, которая, кстати, стала победителем федерального конкурса "Земля открытий" национальной премии "Серебряный лучник". Для дошколят "Тольяттиазот" создал целый мультсериал.

Проект "Приключения Толика Азотова" стал победителем международного конкурса корпоративных СМИ "Медиалидер — 2024". Эксперты не остались равнодушны к пытливым и очень обаятельным героям, которые проводят простейшие химические опыты, узнают интересную информацию о деятельности ТОАЗа, отдыхают с родителями на природе и путешествуют по космосу. Мультсериал ориентирован на развитие интереса к естественным наукам, экологическое воспитание, пояснение важности мировой продовольственной безопасности, популяризацию семейных ценностей и раннюю профориентацию.

Сегодня можно с уверенностью заявить, что 2024 год стал для "Тольяттиазота" годом рекордов и побед. Производственные достижения дополнялись медалями корпоративных команд в спорте, медийных проектов на федеральном уровне и яркими общественными мероприятиями и акциями.