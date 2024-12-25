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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" получил статус лидера по версии Международной ассоциации производителей удобрений (IFA)

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттиазот" вошло в число отраслевых компаний-чемпионов с высоким уровнем развития практик управления экологическими и социальными вопросами. Высокий статус Industry Stewardship Champions (ISC) получен в рамках глобального проекта Международной ассоциации производителей удобрений (IFA).

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Знак ISC присуждается компаниям, которые принимали участие в серии ежегодных комплексных исследований Ассоциации, касающихся показателей в области безопасности, энерго- и экологической эффективности. Кроме того, производители удобрений должны были представить действующие сертификаты ISO.

В 2024 году в стратегической инициативе IFA было заявлено 66 производителей удобрений из 23 стран.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ":

В этом году "Тольяттиазот" подтвердил соответствие международным стандартам, получив сертификаты ISO в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, что позволило попасть в рейтинг компаний с ответственным подходом к производству минеральных удобрений. Участие в лучших международных практиках подтверждает статус Компании как ответственного природопользователя, гарантирует высокий уровень экологической безопасности и обеспечивает своевременный контроль условий труда для устранения и минимизации производственных рисков.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) — глобальная отраслевая организация, объединяющая более 430 компаний, работающих в сфере производства, логистики и торговли различными видами удобрений, сырья и полуфабрикатов.

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