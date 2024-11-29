"Тольяттиазот" завершил инвестпроект по увеличению отгрузки аммиака

"Тольяттиазот" завершил масштабный инвестпроект "Расширение системы налива аммиака в железнодорожные цистерны", направленный на увеличение объема отгрузки одного из ключевых продуктов компании железнодорожным транспортом. Инвестиции предприятия в модернизацию оборудования и инфраструктуры подразделения по хранению и отгрузке аммиака составили порядка 300 млн рублей.
Благодаря техническому перевооружению производства удалось задействовать большее количество железнодорожных путей. Кроме того, проведена модернизация наливных эстакад и установлено новое оборудование, отвечающее современным требованиям: насосы и контроллеры налива.
При реализации проекта были оптимизированы процессы проведения ремонтных работ. Сейчас цистерны готовят к ремонту локально на всех задействованных железнодорожных путях.
Обновления коснулись систем продувки железнодорожных составов. Внедрена дополнительная линия азота от трубопроводов межцеховых коммуникаций и узел подогрева азота, что позволяет сократить время подготовки цистерн к текущему или капитальному ремонту.
В текущем году ТОАЗ нарастил логистические возможности железнодорожного парка "Азотный" и увеличил собственный парк цистерн.
Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":
"Тольяттиазот" создает надежный фундамент для отгрузки товарной продукции. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей и расширение логистических маршрутов — залог надежности Компании, которую в качестве поставщика выбирают большое число фермерских хозяйств и предприятий во всем мире. Общую эффективность процессов на промплощадке значительно повышает автоматизированная система управления технологическим процессом, которая активно внедряется на предприятии.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!