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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" завершил инвестпроект по увеличению отгрузки аммиака

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" завершил масштабный инвестпроект "Расширение системы налива аммиака в железнодорожные цистерны", направленный на увеличение объема отгрузки одного из ключевых продуктов компании железнодорожным транспортом. Инвестиции предприятия в модернизацию оборудования и инфраструктуры подразделения по хранению и отгрузке аммиака составили порядка 300 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Благодаря техническому перевооружению производства удалось задействовать большее количество железнодорожных путей. Кроме того, проведена модернизация наливных эстакад и установлено новое оборудование, отвечающее современным требованиям: насосы и контроллеры налива.

При реализации проекта были оптимизированы процессы проведения ремонтных работ. Сейчас цистерны готовят к ремонту локально на всех задействованных железнодорожных путях.

Обновления коснулись систем продувки железнодорожных составов. Внедрена дополнительная линия азота от трубопроводов межцеховых коммуникаций и узел подогрева азота, что позволяет сократить время подготовки цистерн к текущему или капитальному ремонту.

В текущем году ТОАЗ нарастил логистические возможности железнодорожного парка "Азотный" и увеличил собственный парк цистерн.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" создает надежный фундамент для отгрузки товарной продукции. Инвестиции в модернизацию производственных мощностей и расширение логистических маршрутов — залог надежности Компании, которую в качестве поставщика выбирают большое число фермерских хозяйств и предприятий во всем мире. Общую эффективность процессов на промплощадке значительно повышает автоматизированная система управления технологическим процессом, которая активно внедряется на предприятии.

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