Кешбэк до 15% при оплате услуг "Ростелекома" картой "Мир"

Держатели карт "Мир" по всей стране получат преимущества при оплате услуг "Ростелекома" — крупнейшего в стране оператора домашнего интернета и кабельного телевидения. За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа.
Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты "Мир" в Едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении "Мой Ростелеком".
Карта "Мир" также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении "Автоплатежа".
Специальные условия по кешбэку для держателей карт "Мир" доступны до 27 октября 2021 года.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!