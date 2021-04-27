Директора частных детсадов пожаловались Александру Хинштейну на прессинг со стороны полиции и прокуратуры

В понедельник, 26 апреля, состоялся очередной прием граждан у депутата Госдумы Александра Хинштейна, на который пришли четыре директора самарских частных детских садов. Женщины пожаловались народному избраннику на необоснованный прессинг со стороны полиции и прокуратуры, просили защитить их от излишних проверок, обысков и допросов.
С конца 2019 г. правоохранители подвергают этих владельцев некоммерческих образовательных организацией уголовному преследованию по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Одна из посетительниц — директор садика "Земляничный дождь" Елена Панова сейчас в качестве обвиняемой вместе со своим адвокатам знакомится с материалами уголовного дела. После того как в прокуратуре утвердят обвинение, ее дело отправят в суд.
"По версии предварительного следствия, моя подзащитная в 2019 г. незаконно получила от департамента образования Самары субсидии на возмещение затрат на содержание детей, присмотр и уход за ними в дошкольных учреждения, реализующих основную программу дошкольного образования, на сумму около 400 тыс. рублей, — сообщил адвокат Пановой Сергей Розинский. — Взимая с родителей плату сверх установленной суммы в 5960 руб., она, якобы, не имела права на получение субсидий".
По словам защитника, департамент образования возврата выплаченных сумм не требует, гражданский иск к ней не предъявляет, так как изначально был осведомлен о фактах оказания садом дополнительных образовательных услуг и их стоимости, нарушением это не считал и продолжал выделять субсидию. Прокуратуре Промышленного района также было известно об этом.
Согласно порядку предоставления господдержки, субсидии выделяются для возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. А оказание дополнительных платных образовательных услуг власти не компенсируют.
"Выбор и оплата таких услуг дело сугубо добровольное, — пояснила Елена Панова. — По платежным документам это хорошо видно: у каждого плательщика своя сумма, в зависимости от числа и вида проведенных с их детьми дополнительных занятий".
Как объяснили депутату Хинштейну обратившиеся руководители частных образовательных учреждений дошкольного воспитания, непонимание между ними и властями случилось из-за того, что в документах 2012 г., устанавливающих условия получения господдержки, поначалу было оговорено, что 5960 руб. — это плата только за присмотр и уход. Но в 2016 г. в документ внесли изменения, исключили абзац, расшифровывающий понятие родительской платы. То есть теперь, согласно документам департамента, в эту плату вошли и дополнительные образовательные услуги, которые предоставляют воспитанникам по желанию их родителей.
Представитель департамента образования, присутствовавший на встрече с депутатом, пояснил, что создана рабочая группа, которая ищет пути преодоления создавшейся ситуации. Но по мнению Александра Хинштейна, этот процесс слишком затянулся и проблема в том, что намечающиеся поправки в документах никак не смогут повлиять на уголовные дела.
"За присмотр и уход ни моей подзащитной, ни другими садами не взимается завышенная плата, — продолжает Розинский. — Несмотря на это, контрольно-надзорные органы считают, что плата, взимаемая с родителей не должна превышать 5960 руб. ни при каких обстоятельствах. Моя подзащитная никого не обманывала, не вводила в заблуждение, документы не подделывала. Все полученные суммы поступали на расчетный счет в банке, тратились исключительно на уставные цели. Таким образом, в ее действиях отсутствует состав преступления".
По мнению Сергея Розинского, развернутая правоохранителями борьба с частными детскими садами нужна им самим только для отчетности. Среди директоров детских садов уже появились те, кто во избежание неприятностей с полицией отказываются от субсидий и все затраты автоматически вынуждены перекладывать на плечи родителей воспитанников.
Следует отметить, что сегодня государственные детсады имеют льготы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, получают ежемесячные субсидии на каждого ребенка — 15 тыс. рублей. Частным детсадам выделяют субсидии — 1800 рублей. При этом арендная плата у крупных детсадов может достигать миллиона рублей в месяц.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.