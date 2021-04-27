Директора частных детсадов пожаловались Александру Хинштейну на прессинг со стороны полиции и прокуратуры

В понедельник, 26 апреля, состоялся очередной прием граждан у депутата Госдумы Александра Хинштейна, на который пришли четыре директора самарских частных детских садов. Женщины пожаловались народному избраннику на необоснованный прессинг со стороны полиции и прокуратуры, просили защитить их от излишних проверок, обысков и допросов.

С конца 2019 г. правоохранители подвергают этих владельцев некоммерческих образовательных организацией уголовному преследованию по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Одна из посетительниц — директор садика "Земляничный дождь" Елена Панова сейчас в качестве обвиняемой вместе со своим адвокатам знакомится с материалами уголовного дела. После того как в прокуратуре утвердят обвинение, ее дело отправят в суд.

"По версии предварительного следствия, моя подзащитная в 2019 г. незаконно получила от департамента образования Самары субсидии на возмещение затрат на содержание детей, присмотр и уход за ними в дошкольных учреждения, реализующих основную программу дошкольного образования, на сумму около 400 тыс. рублей, — сообщил адвокат Пановой Сергей Розинский. — Взимая с родителей плату сверх установленной суммы в 5960 руб., она, якобы, не имела права на получение субсидий".

По словам защитника, департамент образования возврата выплаченных сумм не требует, гражданский иск к ней не предъявляет, так как изначально был осведомлен о фактах оказания садом дополнительных образовательных услуг и их стоимости, нарушением это не считал и продолжал выделять субсидию. Прокуратуре Промышленного района также было известно об этом.

Согласно порядку предоставления господдержки, субсидии выделяются для возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. А оказание дополнительных платных образовательных услуг власти не компенсируют.

"Выбор и оплата таких услуг дело сугубо добровольное, — пояснила Елена Панова. — По платежным документам это хорошо видно: у каждого плательщика своя сумма, в зависимости от числа и вида проведенных с их детьми дополнительных занятий".

Как объяснили депутату Хинштейну обратившиеся руководители частных образовательных учреждений дошкольного воспитания, непонимание между ними и властями случилось из-за того, что в документах 2012 г., устанавливающих условия получения господдержки, поначалу было оговорено, что 5960 руб. — это плата только за присмотр и уход. Но в 2016 г. в документ внесли изменения, исключили абзац, расшифровывающий понятие родительской платы. То есть теперь, согласно документам департамента, в эту плату вошли и дополнительные образовательные услуги, которые предоставляют воспитанникам по желанию их родителей.

Представитель департамента образования, присутствовавший на встрече с депутатом, пояснил, что создана рабочая группа, которая ищет пути преодоления создавшейся ситуации. Но по мнению Александра Хинштейна, этот процесс слишком затянулся и проблема в том, что намечающиеся поправки в документах никак не смогут повлиять на уголовные дела.

"За присмотр и уход ни моей подзащитной, ни другими садами не взимается завышенная плата, — продолжает Розинский. — Несмотря на это, контрольно-надзорные органы считают, что плата, взимаемая с родителей не должна превышать 5960 руб. ни при каких обстоятельствах. Моя подзащитная никого не обманывала, не вводила в заблуждение, документы не подделывала. Все полученные суммы поступали на расчетный счет в банке, тратились исключительно на уставные цели. Таким образом, в ее действиях отсутствует состав преступления".

По мнению Сергея Розинского, развернутая правоохранителями борьба с частными детскими садами нужна им самим только для отчетности. Среди директоров детских садов уже появились те, кто во избежание неприятностей с полицией отказываются от субсидий и все затраты автоматически вынуждены перекладывать на плечи родителей воспитанников.

Следует отметить, что сегодня государственные детсады имеют льготы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, получают ежемесячные субсидии на каждого ребенка — 15 тыс. рублей. Частным детсадам выделяют субсидии — 1800 рублей. При этом арендная плата у крупных детсадов может достигать миллиона рублей в месяц.