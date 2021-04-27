Студентам СамГУПС рассказали о семейных ценностях

Вчера на площадке Самарского государственного университета путей сообщения для студентов первого курса состоялся профилактический семинар "Диалог", направленный на пропаганду семейных ценностей в молодежной среде.
С приветственным словом ко всем присутствующим обратился и. о. ректора СамГУПС Максим Гаранин. Он отметил значимость семьи и брака в жизни каждого человека и важность внедряемого на базе университета практико-ориентированного проекта для студентов по подготовке к семейной жизни "Диалог".
Проект "Диалог" реализуется управлением социальной работы СамГУПС с 2020 года и включает три блока: психолого-педагогический, правовой и медицинский.
Модератором семинара выступила эксперт психолого-педагогического блока программы "Диалог", педагог-психолог УСР СамГУПС Вероника Маркелова. Она рассказала студентам о важности и особенностях подготовки к семейной жизни.
По словам Вероники Маркеловой, одним из главных критериев готовности к семейной жизни является зрелое, ответственное отношение к вопросам родительства, а также понимание функций будущей семьи и взаимоотношений между партнерами.
Эксперт юридического блока программы "Диалог", доцент кафедры "Транспортное право" Наталья Попова познакомила присутствующих с основными вопросами семейного законодательства. Она пояснила ребятам, что при вступлении в брачные отношения у партнеров возникают права и обязанности.
Активное участие в семинаре приняли эксперты-волонтеры СамГМУ из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" с лекцией — диспутом по теме "Ценность семьи. Репродуктивное здоровье. Ответственное родительство".
Затем студенты-медики провели викторину на знание основ материнства, а присутствовавшие студенты-слушатели ответили на все вопросы.
Директор РООПССО "Родные люди", региональный координатор федерального проекта "Плюс один" Светлана Санфирова подробно рассказала о проекте. "Плюс один" направлен на снижение числа искусственных прерываний беременности посредством просвещения общества, особенно молодежи, совершенствования законодательства и организации медицинской, социальной и активной адресной помощи беременным женщинам, создания для них благоприятной среды во всех слоях и структурах общества. Инициатива реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" совместно с крупнейшими профильными НКО при поддержке минздрава России и Фонда президентских грантов реализуют проект комплексной помощи кризисным беременным "Плюс один" в 10 пилотных регионах: Магаданской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Смоленской и Тюменской областях, Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях.
Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением студентов-волонтеров из медицинского университета.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.