Студентам СамГУПС рассказали о семейных ценностях

Вчера на площадке Самарского государственного университета путей сообщения для студентов первого курса состоялся профилактический семинар "Диалог", направленный на пропаганду семейных ценностей в молодежной среде.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился и. о. ректора СамГУПС Максим Гаранин. Он отметил значимость семьи и брака в жизни каждого человека и важность внедряемого на базе университета практико-ориентированного проекта для студентов по подготовке к семейной жизни "Диалог".

Проект "Диалог" реализуется управлением социальной работы СамГУПС с 2020 года и включает три блока: психолого-педагогический, правовой и медицинский.

Модератором семинара выступила эксперт психолого-педагогического блока программы "Диалог", педагог-психолог УСР СамГУПС Вероника Маркелова. Она рассказала студентам о важности и особенностях подготовки к семейной жизни.

По словам Вероники Маркеловой, одним из главных критериев готовности к семейной жизни является зрелое, ответственное отношение к вопросам родительства, а также понимание функций будущей семьи и взаимоотношений между партнерами.

Эксперт юридического блока программы "Диалог", доцент кафедры "Транспортное право" Наталья Попова познакомила присутствующих с основными вопросами семейного законодательства. Она пояснила ребятам, что при вступлении в брачные отношения у партнеров возникают права и обязанности.

Активное участие в семинаре приняли эксперты-волонтеры СамГМУ из всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" с лекцией — диспутом по теме "Ценность семьи. Репродуктивное здоровье. Ответственное родительство".

Затем студенты-медики провели викторину на знание основ материнства, а присутствовавшие студенты-слушатели ответили на все вопросы.

Директор РООПССО "Родные люди", региональный координатор федерального проекта "Плюс один" Светлана Санфирова подробно рассказала о проекте. "Плюс один" направлен на снижение числа искусственных прерываний беременности посредством просвещения общества, особенно молодежи, совершенствования законодательства и организации медицинской, социальной и активной адресной помощи беременным женщинам, создания для них благоприятной среды во всех слоях и структурах общества. Инициатива реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" совместно с крупнейшими профильными НКО при поддержке минздрава России и Фонда президентских грантов реализуют проект комплексной помощи кризисным беременным "Плюс один" в 10 пилотных регионах: Магаданской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Смоленской и Тюменской областях, Республике Татарстан, Алтайском и Ставропольском краях.

Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением студентов-волонтеров из медицинского университета.