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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Александр Анащенко дали старт первому в стране Общественному экоцентру Сбера

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 апреля, в Самаре открылся первый в стране Общественный центр Сбера, в котором будут объединены два ведущих направления работы - экология и социальная инициатива. На открытии центра побывали губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Как отметил Дмитрий Азаров, не случайно впервые такой общественный центр Сбербанка появился здесь, на территории Самарской области. "Для меня это еще один важный показатель партнерских отношений, которые выстроились с нашими коллегами, - подчеркнул губернатор. - Банковская сфера сегодня получает новый курс развития, появляется дополнительная возможность энергичным, ответственным, креативным людям собраться вместе, получить новые знания, обменяться опытом и, используя технологические возможности Сбера, реализовывать свои идеи".

В центре будут проходить лектории и дискуссии, приглашаться известные спикеры, а в удобном коворкинге можно будет обсудить проекты и обменяться идеями. В оформлении нового пространства использованы современные материалы и технологии: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в Общественном центре создана безбарьерная доступная среда.

"Мы одними из первых в стране стали использовать технологии бережливого производства и в своей работе придерживаемся принципа ESG (защита экологии, забота об обществе и ответственное управление бизнесом, - рассказал Александр Анащенко. - Я уверен, что Центр объединит экоактивистов региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей".

Уже сегодня в Общественном центре прошли первые лекции для студентов - будущих экологов и биологов. Губернатор пригласил на новую площадку молодых людей - обсудить разработку концепции развития туристического кластера села Ширяево, с которой регион победил на федеральном конкурсе, и Самарской Луки в целом. "Для меня очень важно, чтобы было сохранено бережное отношение к природе и в то же время создавало дополнительную точку роста для региона", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров также предложил Александру Анащенко обсудить на территории Общественного центра реализацию в регионе Национальной социальной инициативы. Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк поддержал инициативу главы региона.

Сегодня также было подписано соглашение между Поволжским банком СберБанка и Самарским областным отделением Русского географического общества. Соглашение позволит проводить совместные образовательные и исследовательские программы и проекты, которые будут направлены на популяризацию изучения географии и смежных наук, знаний о сохранении природы, на реализацию научных, культурных, социальных, экологических программ по изучению Самарской области.

"Я хочу пожелать этому центру успехов, чтобы здесь было как можно больше талантливых, ответственных, энергичных людей, одержимых масштабными преобразованиями во имя и во благо человека, во имя и во благо нашей страны. Уверен, что таких открытий здесь будет много!" - пожелал успехов центру Дмитрий Азаров.

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