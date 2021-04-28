В Самарской области разработают систему поддержки талантливой молодежи

Власти Самарской области планируют разработать региональную систему поддержки талантливой молодежи. Об этом 27 апреля заявил губернатор Дмитрий Азаров во время встречи с председателем общероссийской общественной организации "Российский союз молодёжи" (РСМ) Павлом Красноруцким.

"Недавно встречался с волонтерами и поручил проработать дополнительные преференции для волонтеров, — сообщил губернатор. — Сейчас мы уже начисляем дополнительные баллы при поступлении в вузы за активную общественную деятельность по разным направлениям. Хотим разработать региональную систему поддержки активной молодежи. Будем рады, если подскажете передовой опыт, мы не боимся учиться".

В регионе уже многое делается для поддержки талантливой молодежи, причем как учащихся вузов, так и ссузов. "Еще в 2019 году мы значительно укрепили и материально-техническую базу, и уровень финансирования ссузов. Считаем, что внимание здесь должно быть колоссальным. Президент Владимир Владимирович Путин об этом сказал в Послании, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Еще одно новшество, которое признано успешным кейсом на федеральном уровне — это поддержка молодых профессионалов. Мы определили перечень самых востребованных профессий, в которых заинтересован регион, и ежемесячно производим доплаты молодым специалистам".

Кроме того, по поручению главы региона при каждом СПО создан попечительский совет, в который входят представители крупнейших промпредприятий региона. Они принимают участие в разработке учебной программы, закупают оборудование, причем именно такое, на котором студентам в дальнейшем придется работать на предприятиях.

Павел Красноруцкий отметил, что опыт Самарской области очень интересен: "Сейчас большое внимание уделяем именно системе среднего профессионального образования. В этой связи у нас тоже есть ряд предложений. У меня с Сергеем Сергеевичем Кравцовым (министр просвещения - прим. Волга Ньюс) был уже разговор, договорились, что особо будем поддерживать проекты студентов ссузов".

Также на встрече зашла речь о патриотическом воспитании молодежи, работе по сохранению истории и культуры страны. В частности, о качестве школьных учебников по истории. В своем послании президент отметил, что в некоторых учебных пособиях история страны представлена недостоверно, и поручил исправить ситуацию.

"Эту тему я ранее поднимал на Комиссии Госсовета по культуре, которую возглавляю, и на совещании с правительством, потому что эта проблема действительно есть. Мы отправляли предложения насчет учебников по истории, и очень рад был услышать, что они нашли отражение в Послании, — отметил Дмитрий Азаров. — Павел Павлович, давайте объединим усилия в этом вопросе. Ситуацию надо доводить до логического завершения — исполнения поручения президента".

По итогам встречи стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Самарской области. Соглашение направлено на поддержку молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории области, и предусматривает несколько основных направлений совместной работы — патриотическое воспитание молодежи, развитие и поддержка молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие социальных инициатив у молодежи, а также содействие профессиональной занятости молодежи и их поддержке в малых городах и поселениях.