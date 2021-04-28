Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников "скорой помощи"

В среду, 28 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, водителей бригад на Самарской станции скорой медицинской помощи.

Он рассказал, что первая станция скорой помощи появилась в нашей стране 123 года назад, а по решению президента Владимира Путина в России второй год отмечается этот праздник.

"Это справедливая дань уважения всем людям, которые первыми приходят на помощь нашим землякам, гражданам страны в сложной ситуации. Именно скорая, первая помощь во многом предопределяет спасение жизни человека. Вы - настоящие ангелы-хранители! Спасибо вам огромное, что делаете все возможное для спасения жизни и здоровья людей", - подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, особенная тяжелая нагрузка была у медиков в начале пандемии, но они достойно ее выдержали.

"Много общаюсь с врачами - все отмечают, что прошедший год был очень тяжелым. Мы еще раз поняли, насколько важны те усилия, которые мы предпринимаем по укреплению системы здравоохранения в регионе", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самарской области реализуется программа модернизации первичного звена медицинской помощи. Ведется строительство новых корпусов больниц, стационаров. Проводится планомерная работа по техническому переоснащению медучреждений. Первостепенное внимание уделяется скорой медицинской помощи. За три года в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" полностью обновлен автопарк "скорых".

Главный врач ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи" Вячеслав Геннадьевич Малахов показал современные реанимобили, благодаря которым реанимационной бригаде удается оказывать необходимую оперативную медпомощь при тяжелых случаях. "За каждую спасенную жизнь - сердечко. Вот этот автомобиль работает уже три года. Смотрите, здесь уже 12 сердечек", - рассказал Вячеслав Геннадьевич.

Поздравляя медиков с профессиональным праздником, губернатор поблагодарил бригады "скорой" за благородный труд. "Хочу всех поблагодарить, извиниться за всех, кто не сказал вам добрые слова, когда вы пришли на помощь, кто, может быть, обидел вас грубостью. Пациенты в такой ситуации не всегда задумываются о вежливости. Вы - на передовой спасения жизни, а на передовой всегда сложнее. Доброго здоровья, счастья, благополучия вашим семьям", - пожелал Дмитрий Азаров медикам и вручил им благодарности и Почетные грамоты губернатора Самарской области.