"Единая Россия" 29 апреля проведет "Диктант Победы" на 16 тыс. площадок в 80 странах мира. Итоги акции подведут к 24 июня — победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади.

Международная патриотическая акция "Единой России" "Диктант Победы" в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно.

Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись, рассказал в ходе брифинга заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий — они содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

"Один блок заданий для стран Америки, один — для стран Европы, еще один — для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей", — пояснил Александр Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение "Диктанта" за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в "Русских домах", школах и университетах.

В России уже организовано более 15,5 тыс. площадок. В их числе — биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря "Артек" и "Орленок", а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД — на их базе создано более тысячи площадок. В их числе — крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов", крейсер боевой славы "Аврора", выставочный центр "Патриот" и гора Эльбрус.

В этом году впервые появится и площадка "Диктанта Победы" для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения "Волонтеры Победы", рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Координатор Федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов отметил: "В Самарской области на сегодняшний день зарегистрировано 717 площадок. Большая часть из них расположена в школах, колледжах и вузах региона. В этом году в Диктанте Победы в Самарской области принимает участие около 40 площадок силовых ведомств, также из нововведений этого года — открытие площадок на базе общественных организаций и ТОСов. Кроме того, часть площадок будет расположена в библиотеках, на промышленных предприятий, 1 площадка откроется в стенах Самарской губернской думы и еще одна в редакции газеты "Комсомольская правда". Максимальная вместимость площадок — более 45 тыс. человек".

Итоги "Диктанта Победы" подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

"Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы", — резюмировал Александр Хинштейн.

Напомним, в 2021 году "Диктант Победы" состоится в третий раз. Он пройдет в том числе в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". В прошлом году "Диктант Победы" написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно — более 450 тысяч.