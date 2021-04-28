Чиновники будущего и карманное государство: Самара принимает Всероссийский форум по госуправлению

В среду, 28 апреля, в Самаре на площадке Самарского университета прошел первый всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0", инициированный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и поддержанный генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой.

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил перед госсектором масштабные задачи, требующие новых подходов. Глава государства подчеркнул, что усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, научного сообщества должны быть подчинены главной, центральной задаче — повысить качество жизни россиян.

Форум с участием ведущих российских экспертов в области госуправления объединил более двух тысяч человек со всей страны. Мероприятие должно стать отправной точкой для генерации новых идей, направленных на кардинальные изменения в работе органов государственного и муниципального управления и связанных с современными запросами граждан, повышением уровня их жизни.

Форум начался с пленарного заседания, в работе которого приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, заместитель генерального директора, руководитель направления "Лучшие практики" Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко и ректор Самарского национального исследовательского университета им. Академика С. Королева Владимир Богатырев.

Во время дискуссии обсуждались следующие вопросы: как чиновнику стать человекоцентричным, какие направления работы актуальны при повышении эффективности госуправления, как привлечь и удержать таланты, а также национальная и социальная инициатива "Принцип одного окна".

Открывая пленарное заседание, Дмитрий Азаров напомнил, что идея провести подобный форум появилась еще два месяца назад и была связана с необходимостью решить ряд стратегических вопросов. Одной из главных задач должен был стать поиск ответа на вопрос: как перестроить систему государственного, регионального и муниципального управления, переориентировав ее на человекоцентричность, заботу и внимание к каждому гражданину, с учетом его мнений.

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными для людей, по поручению главы региона создана рабочая группа по внедрению проекта "Национальной социальной инициативы" (НСИ) в Самарской области, разработанного АСИ и направленного на выявление и устранение барьеров, мешающих жителям получать качественные госуслуги.

"В предыдущий период мы, конечно, работали над этой темой. Но новые технологии, возможности и актуальный общественный запрос сформировали новые мысли, идеи и возможные решения, — сказал губернатор. — Отдельно отмечу, что новый импульс форуму был придан посланием президента. Неделю назад Владимир Путин четко обозначил принципы госуправления и напомнил, что в центре всех наших усилий должен быть человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен нынешний форум".

"В рамках форума мы планируем рассмотреть вопросы развития кадрового потенциала, работы с молодежью и создание таких условий, чтобы молодые, энергичные и талантливые люди оставались в регионах, работали на благо родной земли. Конечно, мы должны вернуться к вопросам эффективности государственного и муниципального управления. После обсуждения вопросов будет сформирован ряд эффективных решений и предложений, которые мы претворим в жизнь в Самарской области", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что регион находится лишь в начале пути, а готовых решений пока не так много. До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов госуправления, необходима колоссальная работа.

В свою очередь, Владимир Мау изложил участникам форума методологию по переводу в практическую плоскость декларируемых государством идей, а также отразил философию данного подхода.

"Во все времена правители декларировали, что будут заботиться о человеке, считали, что им лучше знать, как сделать гражданина счастливым. Однако во всем предыдущем опыте человек выставлялся как субъект воздействия, а не как объект", — пояснил спикер.

По его мнению, одна из важных задач государства: интересоваться у самих граждан об их нуждах и своевременно отвечать на запросы. "Чиновник будущего — тот, кто знает запросы аудитории, ориентируется на них, а не навязывает свое представление о прекрасном. Тот, кто работает в интересах граждан, постоянно улучшает качество взаимодействия, причем не только с гражданами, но и друг с другом. Это очень важно для достижения результата", — отметил ученый.

При этом он добавил, что новую систему правил и стандартов только предстоит создать, и особое внимание нужно уделить языку общения, сделав его более понятным и доступным. "Часто документы составляются так, что понять их невозможно. И это типичный подход. Коммуникация должна быть простой, в том числе межведомственная. Кроме того, во всех переменных функционирования системы очень важна обратная связь", — подчеркнул эксперт.

Владимир Мау высказал идею, что государство должно стать не только платформой, но и брендом. "Государство как бренд — это вектор, который необходимо усиливать. При этом важно формировать именно привлекательный бренд, заинтересованность в государстве как со стороны работодателей, так и со стороны молодежи, учитывать интересы и приоритеты молодых людей. Не надо подстраиваться под них, но важно их не игнорировать", — убежден спикер.

Также он привел в пример как удачно реализованный проект клиентоцентричности — создание МФЦ, благодаря чему в свое время в лучшую сторону резко изменилась оценка деятельности органов госуправления. А в качестве модели, близкой к идеальной, назвал "карманное государство": "Это возможность коммуницировать и получать все необходимые услуги через одну точку входа, не выходя из дома. Конечно, эта задача требует длительного решения, но важно видеть перед собой цель", — сообщил Владимир Мау.

Комментируя выступление эксперта, губернатор подчеркнул: государство действительно во все времена декларировало человекоцентричность, однако между постулатами правительства и работой органов госвласти всегда был разрыв, и по сути речи о человекоцентричности не было.

"Наша сегодняшняя задача — наметить пути преодоления этого разрыва, перейти от декларируемых целей к практическому применению на уровне непосредственного предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметил Дмитрий Азаров. — Этот разрыв и стал проблемой. У людей, которые работают в общественных организациях, имеют ограничение по здоровью, есть принцип: ничего для нас без нас. На мой взгляд, этот принцип вместе и должен быть рекомендован к применению для всех органов власти. Важно советоваться с людьми, прежде чем что-то делать. Тогда не произойдет ситуация, когда власть пытается осчастливить человека против его воли, причинить добро".

Губернатор также отметил, что регион успешно пользуется практиками, наработанными АСИ. "Мы применим тот же подход, который в свое время работал в большинстве регионов по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. На конец 2017 года Самарская область по внедрению этих моделей находилась на 85 месте из 85 субъектов РФ. Мы взялись за дело, и в кратчайшие сроки при поддержке АСИ добились результатов. Например, по инвестиционной привлекательности с 65 места поднялись до 22. Это серьезный результат", — отметил глава региона, добавив, что рейтинг ценен не сам по себе, а как ориентир для работы.

После пленарного заседания стартовала работа четырех треков: "Человекоцентричность" под руководством директора проектов и программ ПАО "Сбербанк", эксперта, спикера, модератора ВШГУ РАНХиГС Александра Ожаровского, "Эффективное госуправление" под руководством ведущего советника центра компетенций контрольно-надзорной деятельности Университета управления правительства Москвы Андрея Лякина, "Оптимизация деятельности органов власти" под модераторством начальника управления проектного менеджмента в госсекторе Аналитического центра при правительства РФ Ильи Винокурова и "Привлечение и удержание талантов" под руководством технического директора ООО "Трейс Бизнес Системс", финалиста конкурса "Лидеры России" 2019–2020 гг. Александра Свистунова. В ходе этой работы планируется проанализировать всю поступившую информацию, увидеть текущую ситуацию и сформировать дальнейшую работу в указанном направлении.