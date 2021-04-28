В Самарской области в этом году около 30 госуслуг перейдут на электронную форму

В среду, 28 апреля, в Самаре проходит Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Его участники обсуждают создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", внедрение системы социального казначейства, человекоориентированность.
Открывая пленарное заседание, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии, беготни за справками по различным ведомствам.
"До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, ещё достаточно много нужно сделать, пройти большой путь. А вот как этот путь пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить", — отметил губернатор.
В форуме принимают участие представители аналитического центра при Правительстве РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС, органов власти субъектов РФ и др. Всего более двух тысяч человек со всей страны.
Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, а также ориентацию всего государственного механизма, включая его цифровые сервисы, на потребности гражданина и бизнеса обсудили в онлайн формате спикеры и эксперты трека "Человекоцентричность".
Руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева одним из приоритетов обозначила вовлечение жителей в решение вопросов благоустройства, развития города и городской среды, а также человекоориентированность реализуемых на территориях проектов.
"Благоустройство — это всегда конкретный парк, двор. И главная задача — всех объединить и сделать так, чтобы все были услышаны, довольны реализацией", — считает эксперт.
Спикеры и эксперты трека обсудили многие аспекты того, как сделать государство более человекоцентричным, в том числе и стандарты этого процесса. Все это позволит создать такую систему государственного управления, при которой человек сможет пользоваться услугами и сервисами, не выходя из дома, и активно участвовать в общественной жизни.
Последние комментарии
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.