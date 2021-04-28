В Самарской области в этом году около 30 госуслуг перейдут на электронную форму

В среду, 28 апреля, в Самаре проходит Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Его участники обсуждают создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", внедрение системы социального казначейства, человекоориентированность.

Открывая пленарное заседание, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии, беготни за справками по различным ведомствам.

"До того, как идея человекоцентричности станет главным принципом работы органов государственного управления, ещё достаточно много нужно сделать, пройти большой путь. А вот как этот путь пройти, как делать правильные вещи, нам предстоит сегодня обсудить", — отметил губернатор.

В форуме принимают участие представители аналитического центра при Правительстве РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС, органов власти субъектов РФ и др. Всего более двух тысяч человек со всей страны.

Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, а также ориентацию всего государственного механизма, включая его цифровые сервисы, на потребности гражданина и бизнеса обсудили в онлайн формате спикеры и эксперты трека "Человекоцентричность".

Руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) Татьяна Журавлева одним из приоритетов обозначила вовлечение жителей в решение вопросов благоустройства, развития города и городской среды, а также человекоориентированность реализуемых на территориях проектов.

"Благоустройство — это всегда конкретный парк, двор. И главная задача — всех объединить и сделать так, чтобы все были услышаны, довольны реализацией", — считает эксперт.

Спикеры и эксперты трека обсудили многие аспекты того, как сделать государство более человекоцентричным, в том числе и стандарты этого процесса. Все это позволит создать такую систему государственного управления, при которой человек сможет пользоваться услугами и сервисами, не выходя из дома, и активно участвовать в общественной жизни.