Tele2 подготовила сеть к майским выходным и летнему сезону

Tele2 провела технические работы по модернизации сетевой инфраструктуры и увеличила емкость сети в самых популярных направлениях Самарской области. В первую очередь обновление коснулось дачных массивов и территорий, близких к районным центрам. Улучшения позволяют абонентам пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета по всей территории региона.

В прошлом году жители Самарской области по-новому открыли для себя возможности дачного отдыха, а также путешествий по региону. В удаленных от крупных городов районах потребление трафика с июня по сентябрь увеличилось на 22%. Поэтому подготовку сети к новому летнему сезону компания начала в феврале 2021 года. Работы велись в безенчукском, кинельском и жигулевском направлениях, где в летнее время увеличивается число приезжих.

Tele2 модернизировала наиболее загруженные базовые станции и расширила емкость сети в небольших населенных пунктах. Инфраструктуру оснастили дополнительным оборудованием, обеспечивающим бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках. Теперь жители региона могут комфортно использовать мобильный интернет, смотреть видео и делиться впечатлениями в социальных сетях. В зоне покрытия сети Tele2 в Самарской области сейчас дачные массивы, коттеджные поселки и традиционные места отдыха жителей региона.

Увеличение мобильного трафика традиционно приходится на 9 мая. В День Победы активность абонентов растет в среднем на 25% по сравнению с обычными выходными, поэтому на сети будут установлены "праздничные" параметры для пропуска повышенных нагрузок.