О самых интересных и перспективных профессиях рассказали на фестивале STEM-профессий Qubit

21-23 апреля при поддержке Фонда Арконик и Smart Course состоялся четвертый фестиваль STEM-профессий Qubit в формате онлайн-марафона.
Фестиваль собрал 526 участников, среди которых были школьники, учителя и родители из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Башкортостана.
На фестивале ребятам из 8-10 классов, увлеченным наукой, технологиями, инженерными специальностями рассказали о самых популярных современных STEM-профессиях и как получить их в Самарской области. Ведь STEM-профессии — это огромное количество современных направлений: биоинженерия, компьютерные науки, геология, астрофизика, стратегический менеджмент.
По приглашению Фонда Арконик на фестивале выступили два международных спикера: Арне Росберг, директор прессового завода Arconic в Германии, который имеет докторскую степень по материаловедению в Ганноверском университете, и Элла Наз Фаранийа, специалист по технико-экономическому анализу в аэрокосмической отрасли Arconic в Европе. Их биографии — это истории молодых ученых, чьи компетенции необходимы при разработке конкретных изделий в сфере STEM.
Спикерами фестиваля стали представители самарских вузов, российских образовательных организаций, аналитики рынка труда.
"Фестиваль Qubit — хорошее онлайн-мероприятие по профориентации. В этом году оно было очень познавательно. Широта тем позволила каждому участнику выбрать что-нибудь интересное — от обзора профессий XXI века до создания экзоскелетов или моторного топлива.
На фестивале очень ярко выступили молодые ученые — участники проектных комитетов научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего": Давид Овакимян, Евгений Александров, Алексей Пимерзин и Василий Ермаков. Будет здорово, если после посещения фестиваля у школьников появится интерес к STEM-профессиям, а фестиваль будет дальше процветать", — поделился Даниил Бажин, спикер фестивали и директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" — управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.