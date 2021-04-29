О самых интересных и перспективных профессиях рассказали на фестивале STEM-профессий Qubit

21-23 апреля при поддержке Фонда Арконик и Smart Course состоялся четвертый фестиваль STEM-профессий Qubit в формате онлайн-марафона.

Фестиваль собрал 526 участников, среди которых были школьники, учителя и родители из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Башкортостана.

На фестивале ребятам из 8-10 классов, увлеченным наукой, технологиями, инженерными специальностями рассказали о самых популярных современных STEM-профессиях и как получить их в Самарской области. Ведь STEM-профессии — это огромное количество современных направлений: биоинженерия, компьютерные науки, геология, астрофизика, стратегический менеджмент.

По приглашению Фонда Арконик на фестивале выступили два международных спикера: Арне Росберг, директор прессового завода Arconic в Германии, который имеет докторскую степень по материаловедению в Ганноверском университете, и Элла Наз Фаранийа, специалист по технико-экономическому анализу в аэрокосмической отрасли Arconic в Европе. Их биографии — это истории молодых ученых, чьи компетенции необходимы при разработке конкретных изделий в сфере STEM.

Спикерами фестиваля стали представители самарских вузов, российских образовательных организаций, аналитики рынка труда.

"Фестиваль Qubit — хорошее онлайн-мероприятие по профориентации. В этом году оно было очень познавательно. Широта тем позволила каждому участнику выбрать что-нибудь интересное — от обзора профессий XXI века до создания экзоскелетов или моторного топлива.

На фестивале очень ярко выступили молодые ученые — участники проектных комитетов научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего": Давид Овакимян, Евгений Александров, Алексей Пимерзин и Василий Ермаков. Будет здорово, если после посещения фестиваля у школьников появится интерес к STEM-профессиям, а фестиваль будет дальше процветать", — поделился Даниил Бажин, спикер фестивали и директор по акселерационным программам АНО "Институт регионального развития" — управляющей компании НОЦ "Инженерия будущего".