Гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна — 2021" студентов самарских вузов и ссузов состоялся 27 апреля 2021 года в МТЛ-Арена в Самаре. В мероприятии приняли участие представители 15 самарских вузов и ссузов, в том числе Самарского государственного университета путей сообщения, представив свои лучшие тематические номера.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил талант, креативность и энергию молодых исполнителей. В этом году победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Кроме того, Самарский регион будет отстаивать право в 2022 году провести тридцатый, юбилейный, всероссийский фестиваль, поскольку родоначальником движения является именно Самарская область ("Студенческая весна" проводится в регионе с 1952 года).
Как рассказала председатель творческих коллективов СамГУПС Анна Харчистова, команда студентов представила на гала-концерте творческий номер арт-дефиле "Кибер Русь". На сцене дефилировали Аленушка, русский богатырь, скоморохи и другие персонажи русских народных сказок в техно-костюмах, символизирующих технический прогресс и новый формат народных героев в эпоху цифровизации и широкого применения искусственного интеллекта. Артистизм и необычный апгрейд известных героев вызвал бурные аплодисменты зрителей и жюри.
В составе команды СамГУПС выступили студенты Даниил Катаев, Дмитрий Радьков, Кристина Киреева, Ольга Рызаева, Марина Красовская, Денис Латфулин, Екатерина Сорокина, Андрей Сурков, Максим Баранов и Илья Гурин.
По словам и. о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, в университете уделяется большое внимание развитию творческого потенциала студентов, созданы условия для самореализации личности по направлениям воспитания и образования. Креативное мышление становится определяющим фактором в подготовке специалистов нового формата.
В СамГУПС организовано три команды КВН — "Ниче такие", "Тронулись" и "Аркадий Паровозов". Действует студенческий театр "1-й Безымянный переулок — 18". Студенты участвуют в концертах и фестивалях, с успехом выступая на региональных и всероссийских площадках.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.