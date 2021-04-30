Гала-концерт областного фестиваля "Студенческая весна — 2021" студентов самарских вузов и ссузов состоялся 27 апреля 2021 года в МТЛ-Арена в Самаре. В мероприятии приняли участие представители 15 самарских вузов и ссузов, в том числе Самарского государственного университета путей сообщения, представив свои лучшие тематические номера.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил талант, креативность и энергию молодых исполнителей. В этом году победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая. Кроме того, Самарский регион будет отстаивать право в 2022 году провести тридцатый, юбилейный, всероссийский фестиваль, поскольку родоначальником движения является именно Самарская область ("Студенческая весна" проводится в регионе с 1952 года).

Как рассказала председатель творческих коллективов СамГУПС Анна Харчистова, команда студентов представила на гала-концерте творческий номер арт-дефиле "Кибер Русь". На сцене дефилировали Аленушка, русский богатырь, скоморохи и другие персонажи русских народных сказок в техно-костюмах, символизирующих технический прогресс и новый формат народных героев в эпоху цифровизации и широкого применения искусственного интеллекта. Артистизм и необычный апгрейд известных героев вызвал бурные аплодисменты зрителей и жюри.

В составе команды СамГУПС выступили студенты Даниил Катаев, Дмитрий Радьков, Кристина Киреева, Ольга Рызаева, Марина Красовская, Денис Латфулин, Екатерина Сорокина, Андрей Сурков, Максим Баранов и Илья Гурин.

По словам и. о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, в университете уделяется большое внимание развитию творческого потенциала студентов, созданы условия для самореализации личности по направлениям воспитания и образования. Креативное мышление становится определяющим фактором в подготовке специалистов нового формата.

В СамГУПС организовано три команды КВН — "Ниче такие", "Тронулись" и "Аркадий Паровозов". Действует студенческий театр "1-й Безымянный переулок — 18". Студенты участвуют в концертах и фестивалях, с успехом выступая на региональных и всероссийских площадках.