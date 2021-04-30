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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Кино на майских: больше клиентов Tele2 могут менять минуты на фильмы

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 расширяет линейку тарифов, на которых доступен сервис обмена минут на фильмы онлайн-кинотеатра Wink. Теперь клиенты оператора могут менять минуты на кино не только на открытых для подключения, но и на архивных тарифных планах. Значит, еще больше абонентов Tele2 будут наслаждаться кино на майских праздниках.

Фото: предоставлено Tele2

Инновационный сервис — обмен минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink — стартовал в начале апреля и сразу привлек пользователей. Тогда Tele2 предложила услугу на открытых для подключения пакетных тарифах. Теперь оператор в ответ на запрос клиентов запускает эту возможность для абонентов популярных архивных планов, таких как "Везде онлайн" и "Везде онлайн+" (Москва и Санкт-Петербург), "Премиум", а также для большинства продуктов линейки "Мой Tele2".

Tele2 проанализировала первые результаты работы сервиса. Самыми активными оказались пользователи в Москве — их число в 2,5 раза превышает количество клиентов сервиса в Санкт-Петербурге. Остальные места в пятерке регионов-киноманов распределились почти поровну между Екатеринбургом, Иркутском и Челябинском.

Самым популярным среди абонентов оказался анимационный фильм "Как приучить дракона 3" — выбор объясняется тем, что запуск сервиса пришелся на начало школьных каникул. На втором месте — гангстерская комедия "Джентльмены" Гая Ричи. Третье место по количеству просмотров занимает оскароносный фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Ху, а четвертое — супергеройский хит "Мстители: Финал" от Marvel Studio.

Воспользоваться сервисом очень просто — поменять минуты на кино можно в личном кабинете Tele2 в разделе "Обмен минут на кино", где представлено более 4000 фильмов. После обмена посмотреть фильм можно в видеосервисе Wink на любом устройстве — смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV. Более подробно о сервисе по ссылке.

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