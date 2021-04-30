В Самарской области отметили День пожарной охраны

30 апреля в России отмечают День пожарной охраны. Губернатор Дмитрий Азаров, работавший сегодня в Тольятти, поблагодарил 31 отряд Федеральной противопожарной службы регионального ГУ МЧС за самоотверженный труд и поздравил с профессиональным праздником.

В Самарской области создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в который входит около 200 профессиональных подразделений - это 7,5 тыс. человек и 829 единиц техники. Кроме того, к борьбе с огнем готовы специалисты лесопожарных станций и члены добровольных пожарных команд.

"Хочу поблагодарить весь гарнизон, весь личный состав за самоотверженный труд по спасению жизней, по защите важнейших объектов экономики региона и жилого фонда от угрозы распространения огня, - обратился Дмитрий Азаров к пожарно-спасательному отряду и всем пожарным региона. - Хочу поблагодарить вас за системную предупредительную работу, за ваши подвиги, которые вы совершаете практически каждый день в борьбе с огнем, с угрозами, которые часто возникают по неосторожности, а иногда и по злому умыслу".

В последние три года в Самарской области обновляют парк пожарно-спасательной техники. Так, в 2018 г. эта пожарная часть получила машины с емкостями на 2,3 тонны воды, а также с насосами, которые способны подавать воду со скоростью 2,5 л в секунду на высоту 60 м. Помимо этого, техника оборудована аварийно-спасательными инструментами для работ на местах ДТП.

Пожарные 31 отряда поблагодарили главу региона за материально-техническое укрепление и рассказали, что новые машины исправно служат, что особенно важно в пожароопасный сезон, который длится с ранней весны до поздней осени.

"Машины современные, позволяют встать в полный рост, комфортно надевать оборудование. В целом, отличная техника", - отметили пожарные, которые и в праздник находятся на боевом посту.

Поблагодарил губернатора и начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко: "Самая большая региональная противопожарная служба в ПФО - в Самарской области. Дмитрий Игоревич, спасибо вам за вклад, за поддержку в развитии противопожарной службы".

Для Тольятти вопрос пожарной безопасности весной и летом особо важен - районы города разделены лесополосами, любой природный пожар грозит серьезными последствиями. По словам пожарных, вызовы поступают каждое дежурство, но сегодня тревожных сигналов еще не было.

"Я хочу выразить вам признательность от всех жителей Самарской области. Думаю, нечасто вы слышите их от людей, которые не сталкивались с опасностью распространения огня, но точно слышите, когда приходите на помощь в самый трудный, критический момент, если это происходит. Я хочу пожелать вам поменьше работы, поскольку если у вас все спокойно, значит, профессионально и четко выполнены нормативы, предупредительные меры, значит жизням людей ничего не угрожает", - обратился губернатор к пожарным.

Особую благодарность Дмитрий Азаров адресовал ветеранам и офицерам службы. Он поблагодарил их за передачу опыта и наставническую работу.

Кроме того, глава региона наградил проявивших особый героизм при исполнении профессиональных обязанностей. Среди награжденных - начальник медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Самарской области Юлия Багрянцева. Она оказывала экстренную помощь пострадавшим в ДТП под Сызранью, которое произошло 29 января и унесло жизни 12 человек. Сегодня психолог получила знак "Участник ликвидации чрезвычайных ситуации".

"Мы работаем с героями, которые каждый день спасают людей. Я очень горда трудиться с ними в одной команде", - сказала Юлия Багрянцева.