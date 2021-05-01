В Самаре начались репетиции парада Победы

На аэродроме Краж прошла первая репетиция парадных расчетов Самарского гарнизона в военной форме одежды, в которой военнослужащие будут участвовать в параде Победы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В торжественном событии участвуют более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России. В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.
В механизированную колонну входят пикапы УАЗ "Патриот", бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системамы "Ураган" и "Град", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
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