Владимир Путин поручил реализовать социальные инициативы "Единой России" - выплаты беременным и кешбэк за детский отдых

Президент РФ Владимир Путин подписал поручения по итогам ежегодного послания Федеральному Собранию, в том числе пакет социальных предложений "Единой России".

С 1 июля по инициативе партии увеличатся выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ.

Президент также подписал поручение о возврате половины стоимости путевок в детские лагеря, эта мера начнет действовать с 15 мая. Кроме того, продлится программа туристического кешбэка - до конца 2021 г. для всех россиян.

Ежегодно будет дополнительно закупаться не менее 4 тыс. школьных автобусов для регионов. Обновление автопарка пройдет в 2021-2024 гг. за счет федерального бюджета. Потребность в обновлении парка школьной техники озвучил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Кроме того, до 2023 г. правительству РФ и руководству регионов поручено обеспечить бесплатную газификацию домов. Речь идет об уже газифицированных населенных пунктах, где газовые трубы не доведены непосредственно до домов.

"Единая Россия" составит график бесплатного подключения к газу в регионах. Базу с информацией готовят региональные отделения партии. Особое внимание будет уделено пожилым людям и многодетным семьям - им помогут с оформлением необходимых документов.

Еще одна значимая инициатива партии - предоставление субъектам РФ инфраструктурных кредитов. Их будут выделять на 15 и более лет и по ставке не более 3% годовых. Средства направятся на строительство и реконструкцию транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, развитие общественного транспорта. Правительство должно утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью таких кредитов.

По поручению главы государства с 1 июля начнут выплачивать и пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после оглашения послания президента внесла "Единая Россия". Деньги получат родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе.

"Единая Россия" также внесла поправки в закон, касающиеся выплат беременным и 100% оплаты больничных родителям детей до 7 лет.

Как ранее отметил глава региона, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров, послание президента Федеральному Собранию - это программный документ, план к действию. Он подчеркнул, что озвученные президентом задачи очень важны для каждого жителя страны. "Президентом были озвучены конкретные цифры и сроки, наша задача - их исполнить", - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, во время оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию президент поддержал социальные инициативы, которые направила "Единая Россия". В их числе - оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатное подключение жителей к газу, выделение льготных бюджетных кредитов регионам на реализацию крупных инфраструктурных проектов, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник и закупка школьных автобусов.