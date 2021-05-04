В Тольятти строят новый детсад и школу

В Тольятти начали возводить несущие конструкции нового детского сада и школы. Фундамент детсада на ул. 40 лет Победы готов уже на 50%. С 11 мая начнут возводить каркас стен.
Новый детсад смогут посещать 150 детей от полутора до семи лет. Для детей ясельного возраста предусмотрено три группы на 45 мест.
Также в 20 квартале Тольятти строят новую школу на 1600 мест. Сейчас здесь идет бетонная подготовка под фундамент и устройство фундаментной плиты здания, продолжаются земляные работы и замещение грунта. Во второй половине мая начнется заливка стен и колонн подвала.
Эти образовательные учреждения в Тольятти строят в рамках нацпроектов: детский сад - "Демография", школа - "Образование".
Строительство социально значимых объектов - приоритетное направление стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Создание условий для семей с детьми - задача властей всех уровней. "Командная работа, которая по поручению президента страны Владимира Путина сегодня выстроена между правительством РФ и главами субъектов России, приводит к быстрым и эффективным решениям", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.
"Благодаря усилиям главы региона за последние три года в губернии построено более 80 социально значимых объектов, и большая часть из них - для детей. Учреждения образования появляются и в новых микрорайонах, где много молодых семей с детьми, и там, где проблемы копились годами", - рассказал врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.
В новом тольяттинском детсаду будут оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психологической разгрузки и занятий кружковой деятельностью.
Как пояснил замдиректора подрядной организации Александр Макаров, детский сад будет двухэтажным с подвальным помещением: "По графику каркас здания мы должны выставить к 15 июля. По завершении работ по монтажу ограждающих конструкций приступим к благоустройству территории и обустройству открытых игровых площадок".
Школа расположится на площади 8,5 тыс. кв. м. На территории будут организованы функциональные зоны: площадка для торжественных мероприятий, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны.
Директор школы №93 Александр Родионов вместе с будущими учениками и их родителями обсудил учебные планы: "Впереди, конечно, еще целый год, но мы уже работаем над содержанием этого проекта. В процесс с удовольствием включились дети, родители, педагоги. У нас есть год, чтобы наполнить новое здание идеями и содержанием".
По словам подрядчиков, в соответствии с графиком в 2021 г. строители смонтируют каркас всего здания, а в следующем строительно-монтажные и отделочные работы будут полностью завершены.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.