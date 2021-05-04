В Тольятти строят новый детсад и школу

В Тольятти начали возводить несущие конструкции нового детского сада и школы. Фундамент детсада на ул. 40 лет Победы готов уже на 50%. С 11 мая начнут возводить каркас стен.

Новый детсад смогут посещать 150 детей от полутора до семи лет. Для детей ясельного возраста предусмотрено три группы на 45 мест.

Также в 20 квартале Тольятти строят новую школу на 1600 мест. Сейчас здесь идет бетонная подготовка под фундамент и устройство фундаментной плиты здания, продолжаются земляные работы и замещение грунта. Во второй половине мая начнется заливка стен и колонн подвала.

Эти образовательные учреждения в Тольятти строят в рамках нацпроектов: детский сад - "Демография", школа - "Образование".

Строительство социально значимых объектов - приоритетное направление стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Создание условий для семей с детьми - задача властей всех уровней. "Командная работа, которая по поручению президента страны Владимира Путина сегодня выстроена между правительством РФ и главами субъектов России, приводит к быстрым и эффективным решениям", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

"Благодаря усилиям главы региона за последние три года в губернии построено более 80 социально значимых объектов, и большая часть из них - для детей. Учреждения образования появляются и в новых микрорайонах, где много молодых семей с детьми, и там, где проблемы копились годами", - рассказал врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.

В новом тольяттинском детсаду будут оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психологической разгрузки и занятий кружковой деятельностью.

Как пояснил замдиректора подрядной организации Александр Макаров, детский сад будет двухэтажным с подвальным помещением: "По графику каркас здания мы должны выставить к 15 июля. По завершении работ по монтажу ограждающих конструкций приступим к благоустройству территории и обустройству открытых игровых площадок".

Школа расположится на площади 8,5 тыс. кв. м. На территории будут организованы функциональные зоны: площадка для торжественных мероприятий, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

Директор школы №93 Александр Родионов вместе с будущими учениками и их родителями обсудил учебные планы: "Впереди, конечно, еще целый год, но мы уже работаем над содержанием этого проекта. В процесс с удовольствием включились дети, родители, педагоги. У нас есть год, чтобы наполнить новое здание идеями и содержанием".

По словам подрядчиков, в соответствии с графиком в 2021 г. строители смонтируют каркас всего здания, а в следующем строительно-монтажные и отделочные работы будут полностью завершены.