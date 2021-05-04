120 молодых деревьев украсили Парк Победы в Кинеле

Самарские единороссы в Кинеле посадили саженцы молодых лип и серебристых тополей в рамках акции "Сад Победы".
Для высадки основной части саженцев выбрали Парк Победы. Здесь расположен мемориал, пилоны с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и музей военной техники.
Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин вместе с секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Светланой Жигановой и депутатом кинельской городской думы Александром Молодцовым участвовали посадке деревьев.
Парк Победы в Кинеле в последние годы преобразился, высаженные деревья еще больше украсят его, считает руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин.
В 2021 г. акция "Сад памяти" в Кинеле стала более масштабной. Участие в озеленении парка приняли "молодогвардейцы", "Волонтеры Победы", представители добровольческих отрядов "Позитив" школы №11 и "Добрые сердца" школы №7, а также активисты Дома молодежных организаций "Альянс молодых".
Также серебристые тополя украсят Детский парк. Там посадочные работы пройдут в канун 9 Мая.
Всего в рамках акции "Сад памяти" в Кинеле высадят более 200 саженцев.
Акция "Сад Памяти" проходит второй год подряд. Ее цель - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе акции по всей территории России планируется высадить 27 млн деревьев - в память о каждом погибшем в годы войны.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии