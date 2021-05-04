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120 молодых деревьев украсили Парк Победы в Кинеле

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские единороссы в Кинеле посадили саженцы молодых лип и серебристых тополей в рамках акции "Сад Победы".

Для высадки основной части саженцев выбрали Парк Победы. Здесь расположен мемориал, пилоны с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и музей военной техники.

Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин вместе с секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Светланой Жигановой и депутатом кинельской городской думы Александром Молодцовым участвовали посадке деревьев.

Парк Победы в Кинеле в последние годы преобразился, высаженные деревья еще больше украсят его, считает руководитель фракции "Единой России" Александр Живайкин.

В 2021 г. акция "Сад памяти" в Кинеле стала более масштабной. Участие в озеленении парка приняли "молодогвардейцы", "Волонтеры Победы", представители добровольческих отрядов "Позитив" школы №11 и "Добрые сердца" школы №7, а также активисты Дома молодежных организаций "Альянс молодых".

Также серебристые тополя украсят Детский парк. Там посадочные работы пройдут в канун 9 Мая.
Всего в рамках акции "Сад памяти" в Кинеле высадят более 200 саженцев.

Акция "Сад Памяти" проходит второй год подряд. Ее цель - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе акции по всей территории России планируется высадить 27 млн деревьев - в память о каждом погибшем в годы войны.

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