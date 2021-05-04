За пять дней в Самарской области произошло 128 пожаров из-за сжигания сухой травы

В 30 апреля по 4 мая в Самарской области из-за неконтролируемого пала сухой травы произошло 128 пожаров на общей площади 3,49 га. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Наибольшее количество пожаров произошло в Отрадном (семь на общей площади 0,026 га), Тольятти (шесть на общей площади 0,215 га) и Октябрьске (четыре на общей площади 0,042 га), в Ставропольском районе (12 на общей площади 0,241 га), Красноярском районе (10 на общей площади 0,33 га), Кинель-Черкасском районе (девять на общей площади 0,107 га), Борском районе (восемь на общей площади 0,0445 га), Волжском районе (шесть на общей площади 0,36 га).
В ближайшие дни в регионе сохранится сухая теплая погода без осадков. Это значит, что риски возникновения природных пожаров увеличатся.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!