За пять дней в Самарской области произошло 128 пожаров из-за сжигания сухой травы

В 30 апреля по 4 мая в Самарской области из-за неконтролируемого пала сухой травы произошло 128 пожаров на общей площади 3,49 га. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Наибольшее количество пожаров произошло в Отрадном (семь на общей площади 0,026 га), Тольятти (шесть на общей площади 0,215 га) и Октябрьске (четыре на общей площади 0,042 га), в Ставропольском районе (12 на общей площади 0,241 га), Красноярском районе (10 на общей площади 0,33 га), Кинель-Черкасском районе (девять на общей площади 0,107 га), Борском районе (восемь на общей площади 0,0445 га), Волжском районе (шесть на общей площади 0,36 га).

В ближайшие дни в регионе сохранится сухая теплая погода без осадков. Это значит, что риски возникновения природных пожаров увеличатся.