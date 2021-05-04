Самарская площадка конкурса для школьников "АгроНТИ" побила рекорд по числу участников

Самарский государственный аграрный университет участвует в "АгроНТИ". В 2020 г. регион участвовал в конкурсе впервые и сразу установил рекорд по числу участников. Более 5 тыс. школьников участвовали в конкурсах. В 2021 г. на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18,6 тыс. школьников. Самарская область по количеству участников двукратно опережает ближайшего конкурента — Белгородскую область.

Учащиеся участвуют в конкурсе по пяти направлениям: "Агрокоптеры", "Агророботы", "Агрокосмос", "Агрометео" и "АгроБио". Каждое из них дает возможность школьникам познакомиться с современными технологиями в аграрной отрасли.

После заочного этапа среди всех заявившихся на конкурс школьников выбрали по 50 участников, показавших лучший результат в каждом направлении. Они станут участниками очного регионального этапа.

Поддерживают участникам конкурса ведущие предприятия отрасли: АО "Евротехника", ООО "Зерно жизни", ООО "Пегас-Агро", ООО "Компания "БиоТон", Национальное движение сберегающего земледелия.

11 мая стартует очный региональный этап конкурса. По его результатам отоберут по пять лауреатов направлений. Они представят Самарскую область во всероссийском финале, который пройдет в сентябре в Альметьевске.