16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская площадка конкурса для школьников "АгроНТИ" побила рекорд по числу участников "Куйбышевазот" расширяет поставки самарским аграриям жидких азото-серосодержащих минеральных удобрений Группа "Континент" делает ставку на органическое сельское хозяйство Сельхозстрахование поддерживает стабильность отрасли Николай Абашин: "Господдержка сельхозпроизводителей предусмотрена по 36 направлениям"

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Самарская площадка конкурса для школьников "АгроНТИ" побила рекорд по числу участников

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский государственный аграрный университет участвует в "АгроНТИ". В 2020 г. регион участвовал в конкурсе впервые и сразу установил рекорд по числу участников. Более 5 тыс. школьников участвовали в конкурсах. В 2021 г. на площадке Самарского ГАУ зарегистрировалось более 18,6 тыс. школьников. Самарская область по количеству участников двукратно опережает ближайшего конкурента — Белгородскую область.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Учащиеся участвуют в конкурсе по пяти направлениям: "Агрокоптеры", "Агророботы", "Агрокосмос", "Агрометео" и "АгроБио". Каждое из них дает возможность школьникам познакомиться с современными технологиями в аграрной отрасли.

После заочного этапа среди всех заявившихся на конкурс школьников выбрали по 50 участников, показавших лучший результат в каждом направлении. Они станут участниками очного регионального этапа.

Поддерживают участникам конкурса ведущие предприятия отрасли: АО "Евротехника", ООО "Зерно жизни", ООО "Пегас-Агро", ООО "Компания "БиоТон", Национальное движение сберегающего земледелия.

11 мая стартует очный региональный этап конкурса. По его результатам отоберут по пять лауреатов направлений. Они представят Самарскую область во всероссийском финале, который пройдет в сентябре в Альметьевске.

"АгроНТИ-2021" — Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов, благодаря которому школьники могут изучать передовые технологии: роботов, коптеры, космические технологии, цифровые метеостанции, биотехнологии. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов.

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6