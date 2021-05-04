Под Самарой горят дачи и сухая трава

Во вторник, 4 мая, около 16:17 начался пожар в дачном массиве "СДТ Металлистов" около с. Воскресенка Волжского района Самарской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте пожара горят десять дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га, площадь, пройденная огнем, составила 5 га.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации возгорания привлечены 117 человек, которые используют 37 единиц техники, в том числе от МЧС России участвуют 84 человека, дополнительно задействованы две пожарно-насосные станции, два рукавных автомобиля и пожарный поезд. Также в борьбе с огнем задействованы военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС России с ранцевыми установками.