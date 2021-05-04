Под Самарой горят дачи и сухая трава

Во вторник, 4 мая, около 16:17 начался пожар в дачном массиве "СДТ Металлистов" около с. Воскресенка Волжского района Самарской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
На месте пожара горят десять дачных строений и сухая трава на общей площади 2 га, площадь, пройденная огнем, составила 5 га.
Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации возгорания привлечены 117 человек, которые используют 37 единиц техники, в том числе от МЧС России участвуют 84 человека, дополнительно задействованы две пожарно-насосные станции, два рукавных автомобиля и пожарный поезд. Также в борьбе с огнем задействованы военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС России с ранцевыми установками.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!