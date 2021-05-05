Дмитрий Азаров: Шигонский район может стать точкой притяжения путешественников

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с главой Шигонского района вопросы развития туризма и реализации нацпроектов.

Среди сельскохозяйственных районов Шигонский по итогам 2020 г. добился лучших результатов по исполнению нацпроектов. "По реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, вы добились лучших результатов в области, с чем я вас поздравляю. Это заслуживает уважения, — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале беседы. — Я очень рад, что не ошибся, когда поддержал вас на выборах. Очень важно, что опытные управленцы, которые впервые приходят и возглавляют муниципальные образования, показывают такие результаты. Уверен, это и наших многоопытных глав держит в тонусе, и создает дополнительные условия, чтобы молодые руководители, которые стремятся к созидательному труду на родной земле, видели, что все достижимо, особенно если работать ответственно, системно, в постоянном контакте с людьми. Рад отметить, что результаты работы за прошлый год действительно очень достойные — район внес значительный вклад в показатели исполнения нацпроектов Самарской областью. Вы сделали даже больше, чем было предусмотрено планом, а значит, подставили плечо, что для меня очень ценно".

В 2020 г. перевыполнили план по вводу в эксплуатацию нового жилья — при плановых 10,2 тыс. кв. м построили 11,3 тысячи. Существенно сократился илой фонд, непригодный для проживания. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили три общественных пространства и два двора. Современные условия для отдыха создали в Шигонах, Новодевичьем, Волжском Утесе.

Еще 20 проектов по благоустройству выполнили в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Построили детские игровые площадки в селах Маза, Тайдаково, Волжский Утес и Береговой, Малячкино. Обустроена центральная площадь в с. Муранка и Комсомольский парк в селе Шигоны. Там же провели освещение в парке Победы. В девяти поселениях построили контейнерные площадки.

В с. Малячкино в 2020 г. построили универсальную спортивную площадку по нацпроекту "Демография".

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Кушниково фельдшерско-акушерский пункт обеспечили необходимыми инженерными коммуникациями. Обеспеченность лечебных учреждений Шигонского района врачами составляет около 80%. Чтобы привлечь кадры, администрация заключает с молодежью договоры целевого обучения. Сергей Строев отметил, что скоро район получит еще 20 специалистов.

Глава региона отметил, что подобная работа должна быть выстроена и по другим направлениям. "Сейчас происходят масштабные обновления в системе здравоохранения, образования, культуры, спорта, и везде нужны специалисты — люди, которые могли бы брать на себя ответственность и решать задачи. Когда молодые ребята уверены в том, что будут трудоустроены, они подписывают договор целевого обучения, а это взаимное обязательство сторон. Это "якорит" молодежь и она возвращается на свою малую родину. В этом направлении надо поработать, потому что район — житница, есть, где работать и отдыхать: здесь и Волга, и леса, и степи, и горы", — заметил Дмитрий Азаров.

В Шигонском районе низкий уровень безработицы — официально зарегистрировано 106 человек. А вот этом вакансий, по словам главы муниципалитета, гораздо больше. "Это ключевой момент, что есть, где работать, есть, где себя реализовать", — подчеркнул губернатор. Выросло количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства — до 1147 человек, еще 204 жителя района оформились как самозанятые.

Сергей Строев отметил, что в трех сельских школах в селах Шигоны, Новодевичье и Усолье с 2019 г. начали обновлять оборудование для образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, был создан детский мини-технопарк в образовательном учреждении райцентра. Также в райцентре начали реконструкцию ДК. В 2020 г. отремонтировали кровлю, заменили окна, двери, отопительную систему. В 2021 г. закончат внутреннюю отделку, ремонт электропроводки, зрительного зала, обновят и фасад. Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории.

Глава Шигонского района поблагодарил губернатора за поддержку инициатив и отметил, что в 2021 г. поддерживать тот же высокий уровень реализации нацпроектов будет непросто. "Задан высокий темп, но мы точно справимся. Всем ответственным руководителям поставлена задача не просто воплотить намеченные вместе с жителями планы, но и перевыполнить установленные показатели", — отметил Сергей Строев. Руководитель муниципалитета добавил, что серьезным подспорьем становятся молодые кадры, которые пополняют команду управленцев района: "У них есть свои принципиально новые взгляды — это именно то, что нам не хватает на местном уровне. И они в свою очередь притягивают молодых специалистов".

Губернатор отметил, что формирование команды — постоянный процесс. "Вы видите, что и в региональном правительстве происходят обновления. "Костяк" сохраняется, но то, что появляются новые специалисты со свежими мыслями и идеями — это правильно, обновление нужно", — уверен Дмитрий Азаров.

Особое внимание губернатор и глава муниципалитета уделили вопросу развития туризма. По мнению Дмитрия Азарова, Шигонский район может стать точкой притяжения путешественников. Особая ценность — усадьба Орловых-Давыдовых, которая расположена на окраине с. Усолье — у самого начала Жигулевских гор.

В планах — восстановить разрушающиеся постройки 1814–1819 гг. и разместить в них музеи, гостиницу, камерную сцену, возобновить работу конезавода. Кроме того, необходимо привести в порядок парк, который заложил французский садовод Помрэ. Сейчас идет поиск инвестора. Усольская усадьба может стать брендом Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что необходимо грамотно оформить идею, чтобы привлечь средства на создание культурного центра. "Это очень перспективно для развития туризма в районе и этим надо системно заниматься. Отработать план действий и добиваться результата", — обратил внимание губернатор.

Речь шла и о благоустройстве вершины горы Светелка, откуда открывается вид на Волгу. Сейчас она заставлена вышками сотовой связи, а находящаяся там беседка уже давно потеряла вид. Благодаря усилиям Дмитрия Азарова достигнута договоренность о переносе сооружений. Территорию приведут в порядок — такая возможность появилась после передачи земли из федеральной собственности в муниципальную. "Рад, что мои усилия привели к результату и вопрос решился. Я готов помочь финансово в благоустройстве этой территории, чтобы было красиво. При проектировании подумайте, что там может быть, посоветуйтесь с краеведами, местными жителями, предпринимателями", — подчеркнул губернатор.

Глава района отметил, что были найдены уникальные фотографии о том, как это место выглядело во времена графа Григория Орлова-Давыдова. "На этом месте в 1841 году была построена башня. Даже сам граф, поднимаясь на эту обзорную вышку, говорил, что видит огни Симбирска. Поэтому мы планируем восстановить это историческое место", — рассказал Сергей Строев.

Дмитрий Азаров поручил оценить возможности территории и проработать проект: "Место людей привлекает, даже, несмотря на то, что оно сейчас в удручающем состоянии. Народа там всегда много. Давайте сделаем достойно, сохранив при этом особо охраняемую природную территорию".