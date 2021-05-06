Воспитанники самарской "Веги" подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников

В 2021 году каждый третий воспитанник центра для одаренных детей "Вега" стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это самое масштабное в России интеллектуальное состязание, участие в котором является бесплатным и может обеспечить ребенку льготы при поступлении в вуз, сообщает пресс-служба облправительства.

Учебные корпуса "Веги", где размещаются аудитории, лаборатории и комнаты для проживания иногородних, капитально отремонтированы в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В центре, открытом в 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дети могут заниматься научными исследованиями на самом современном уровне. Более 200 учеников обучаются в "Веге" на постоянной основе, десятки школьников со всей губернии приезжают в центр за знаниями и умениями сверх школьной программы. Создание условий для формирования гармонично развитой личности — важная часть стратегии лидерства главы региона.

В этом году воспитанники самарской "Веги" показали очень высокий результат на ВсОШ по химии и забрали на федеральном этапе четыре призовых места.

"Конкуренция была очень большой. Я выступал в параллели 10-х классов, там соревновались около 100 человек", — говорит один из призеров Дмитрий Дмитриев. "Вега" уникальна тем, что здесь в одном месте скомпоновано всё, что нужно для комфортного проживания и обучения. Эти условия позволяют развиваться ", — добавляет другой призер федерального этапа ВсОШ по химии Филипп Бочаров.

"Очень важно, чтобы у талантливых детей, будущих высококлассных специалистов, была возможность расти, учиться, строить карьеру на своей малой родине. Центр для одаренных детей "Вега" работает по специальным программам, позволяющим обеспечить стартовые условия молодежи с высоким потенциалом", — подчёркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она отмечает, что участие в олимпиаде помогает школьникам проверить силы и выбрать свой путь в науке. Кроме того, участники олимпиад часто дружат между собой, и среди школьников губернии таким образом формируется свое научное сообщество.

В Самарской области проводится большая работа по вовлечению ребят в олимпиадное движение. Уже два года регион остается в лидерах по числу участников ВсОШ. Так, в 2021 году их количество в губернии составило более 200 тысяч человек. Кроме того, в апреле текущего года Самарский регион уже во второй раз выступил площадкой проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. За звание лучших боролись более 260 школьников со всей страны, в числе победителей — двое самарских ребят.