Воспитанники самарской "Веги" подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников

В 2021 году каждый третий воспитанник центра для одаренных детей "Вега" стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это самое масштабное в России интеллектуальное состязание, участие в котором является бесплатным и может обеспечить ребенку льготы при поступлении в вуз, сообщает пресс-служба облправительства.
Учебные корпуса "Веги", где размещаются аудитории, лаборатории и комнаты для проживания иногородних, капитально отремонтированы в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В центре, открытом в 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дети могут заниматься научными исследованиями на самом современном уровне. Более 200 учеников обучаются в "Веге" на постоянной основе, десятки школьников со всей губернии приезжают в центр за знаниями и умениями сверх школьной программы. Создание условий для формирования гармонично развитой личности — важная часть стратегии лидерства главы региона.
В этом году воспитанники самарской "Веги" показали очень высокий результат на ВсОШ по химии и забрали на федеральном этапе четыре призовых места.
"Конкуренция была очень большой. Я выступал в параллели 10-х классов, там соревновались около 100 человек", — говорит один из призеров Дмитрий Дмитриев. "Вега" уникальна тем, что здесь в одном месте скомпоновано всё, что нужно для комфортного проживания и обучения. Эти условия позволяют развиваться ", — добавляет другой призер федерального этапа ВсОШ по химии Филипп Бочаров.
"Очень важно, чтобы у талантливых детей, будущих высококлассных специалистов, была возможность расти, учиться, строить карьеру на своей малой родине. Центр для одаренных детей "Вега" работает по специальным программам, позволяющим обеспечить стартовые условия молодежи с высоким потенциалом", — подчёркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она отмечает, что участие в олимпиаде помогает школьникам проверить силы и выбрать свой путь в науке. Кроме того, участники олимпиад часто дружат между собой, и среди школьников губернии таким образом формируется свое научное сообщество.
В Самарской области проводится большая работа по вовлечению ребят в олимпиадное движение. Уже два года регион остается в лидерах по числу участников ВсОШ. Так, в 2021 году их количество в губернии составило более 200 тысяч человек. Кроме того, в апреле текущего года Самарский регион уже во второй раз выступил площадкой проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. За звание лучших боролись более 260 школьников со всей страны, в числе победителей — двое самарских ребят.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.