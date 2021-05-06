16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2021 г. в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступит 42 новых автомобиля скорой помощи За сутки от коронавируса погибло 11 самарцев Гурбансахата Оразова уволят с должности главврача Самарской областной станции скорой помощи Коронавирус 5 мая в Самарской области: менее 100 зараженных и 15 погибших 139 человек заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

Здравоохранение Общество

В 2021 г. в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступит 42 новых автомобиля скорой помощи

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Программа обновления медицинского автопарка запущена по всей стране по поручению Владимира Путина – с этим предложением к нему обращалась "Единая Россия", передает пресс-служба реготделения партии.

Фото: пресс-служба "Единой России"

За последние три года в Самарской области полностью обновлен автопарк станций скорой помощи, и эта работа продолжается. С таким заявлением выступил глава региона, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров, говоря об инициативах и предложениях партии, реализованных в послании Президента Владимира Путина. В 2021 году подстанции скорой помощи в Самарской области могут получить еще 42 новых автомобиля.

"Как вы знаете, мы за последние 3 года на 100% обновили автопарк автомобильной скорой помощи, но время идет, и обновление вновь понадобится. Поддержка президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе крайне важна", — отметил Дмитрий Азаров.

Сократить для пациентов время ожидания бригад "скорой" и неотложной помощи — одна из первоочередных задач в сфере оказания первичной медпомощи, в свою очередь, считает председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и демографии Самарской губернской думы, депутат регионального заксобрания Марина Сидухина. Увеличение количества автомобилей улучшит качество работы "скорой" и облегчит работу медперсонала. Сейчас в Самарской области работает 214 круглосуточных бригад скорой помощи, из них 105 — инфекционных, а 9 бригад принадлежат частным медорганизациям, и они тоже оказывают жителям помощь по полису ОМС.

Только в прошлом году парк скорых был обновлен на 33%, напомнила Марина Сидухина.  Их распределили по станциям Самарской области. В 2020 году в регион за счет средств федерального бюджета поступили еще 52 новых автомобиля, в этом году "придут" 65.

Напомним, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил обновить парк "скорых" в регионах. До 2023 года в субъекты поступит 5000 "скорых" и 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов.

"В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны", — сказал Владимир Путин. По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.

Напомним, с предложением выделить средства федерального бюджета на обновление автопарка станций скорой помощи к президенту обратилась "Единая Россия". Партия, в свою очередь, получила этот запрос от волонтеров-медиков в ходе всероссийского форума.

Добавим, в ходе формирования федерального бюджета партия также добилась выделения 2 миллиардов рублей на приобретение так называемых "Поездов здоровья". Сейчас фракция "Единой России" уточняет с Минздравом спецификацию таких передвижных поликлиник, чтобы расширить их функционал. Согласно поручениям президента, для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов субъекты РФ получат 500 мобильных медицинских комплексов.

Также "Единая Россия" вместе с главами регионов, секретарями реготделений и Минздравом составит план-график поставок мобильных медкомплексов и машин "скорой" в регионы. При распределении машин будут учтены потребности каждого муниципалитета, малых городов и районов.

Отметим, что в 2020 году в "ЕР" был организован сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги в том числе приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии, — машины оснащены всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Коробко 22 апреля 2021 11:57 1400 жителей Самарской области умерли от коронавируса

Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6