В 2021 г. в Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступит 42 новых автомобиля скорой помощи

Программа обновления медицинского автопарка запущена по всей стране по поручению Владимира Путина – с этим предложением к нему обращалась "Единая Россия", передает пресс-служба реготделения партии.

За последние три года в Самарской области полностью обновлен автопарк станций скорой помощи, и эта работа продолжается. С таким заявлением выступил глава региона, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров, говоря об инициативах и предложениях партии, реализованных в послании Президента Владимира Путина. В 2021 году подстанции скорой помощи в Самарской области могут получить еще 42 новых автомобиля.

"Как вы знаете, мы за последние 3 года на 100% обновили автопарк автомобильной скорой помощи, но время идет, и обновление вновь понадобится. Поддержка президента, поддержка федерального правительства в этом вопросе крайне важна", — отметил Дмитрий Азаров.

Сократить для пациентов время ожидания бригад "скорой" и неотложной помощи — одна из первоочередных задач в сфере оказания первичной медпомощи, в свою очередь, считает председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и демографии Самарской губернской думы, депутат регионального заксобрания Марина Сидухина. Увеличение количества автомобилей улучшит качество работы "скорой" и облегчит работу медперсонала. Сейчас в Самарской области работает 214 круглосуточных бригад скорой помощи, из них 105 — инфекционных, а 9 бригад принадлежат частным медорганизациям, и они тоже оказывают жителям помощь по полису ОМС.

Только в прошлом году парк скорых был обновлен на 33%, напомнила Марина Сидухина. Их распределили по станциям Самарской области. В 2020 году в регион за счет средств федерального бюджета поступили еще 52 новых автомобиля, в этом году "придут" 65.

Напомним, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил обновить парк "скорых" в регионах. До 2023 года в субъекты поступит 5000 "скорых" и 500 мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов.

"В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тысяч новых "скорых" в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны", — сказал Владимир Путин. По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.

Напомним, с предложением выделить средства федерального бюджета на обновление автопарка станций скорой помощи к президенту обратилась "Единая Россия". Партия, в свою очередь, получила этот запрос от волонтеров-медиков в ходе всероссийского форума.

Добавим, в ходе формирования федерального бюджета партия также добилась выделения 2 миллиардов рублей на приобретение так называемых "Поездов здоровья". Сейчас фракция "Единой России" уточняет с Минздравом спецификацию таких передвижных поликлиник, чтобы расширить их функционал. Согласно поручениям президента, для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов субъекты РФ получат 500 мобильных медицинских комплексов.

Также "Единая Россия" вместе с главами регионов, секретарями реготделений и Минздравом составит план-график поставок мобильных медкомплексов и машин "скорой" в регионы. При распределении машин будут учтены потребности каждого муниципалитета, малых городов и районов.

Отметим, что в 2020 году в "ЕР" был организован сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги в том числе приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии, — машины оснащены всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ.