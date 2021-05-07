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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон ускорил интернет в Самарской области

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года МегаФон в Самарской области запустил скоростную сеть 4G в 53 селах и поселках области, в числе которых малые населенные пункты численностью от 20 человек. Новые скорости интернета позволят жителям и отдыхающим комфортнее учиться, работать, путешествовать и общаться.

Фото: pexels.com

Технические специалисты МегаФона провели работы в полутора десятках районах региона — Большеглушицком, Безенчукском, Алексеевском, Большечерниговском, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Красноармейском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Шигонском, Сызранском, Нефтегорском и Похвистневском.

Скорости до 100 Мбит/с теперь доступны не только жителям деревень, но и посетителям садово-дачных массивов "Журавли", "Приволжье", отдыхающим санатория "Волжский Утес", туристическо-оздоровительного комплекса "Здоровяк", гостям региона.

"Потребность в быстром интернете в малых населенных пунктах постоянно увеличивается. Это подтверждают данные по трафику в сетях 4G — его рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет почти 30%. Поэтому мы сосредоточились на развитии сети 4G в отдаленных районах и за последние три месяца обеспечили еще 125 000 жителей сел и деревень высокоскоростным доступом к цифровым сервисам — государственным, медицинским, образовательным, развлекательным и пр.", — комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Скоростную модернизацию сети МегаФон также провел в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Кинеле и Чапаевске.

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