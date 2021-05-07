Самарские школьники победили в общем зачете на Интеллектуальной олимпиаде ПФО в Перми

Пермский край впервые принял заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Он прошел в региональной столице с 5 по 6 мая. В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья, передает пресс-служба правительства Самарской области.
Олимпиада проводилась по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований.
Оценивать результаты "мозгового штурма" школьников округа собралась профессиональная команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России, преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного образования, инженер-изобретатель.
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе каждое направление Олимпиады прошло на разных площадках. Игра "Что? Где? Когда?" развернулась на базе социокультурного пространства завода им. Шпагина. Интеллектуальное состязание состояло из 4 раундов, в каждом из которых командам задали по 10 вопросов.
Соревнования по направлению "Программирование" прошли в центре цифрового образования детей "IT-КУБ. Пермь". Командам предложили несколько задач различного уровня сложности.
Решением изобретательских задач ребята занимались в центре дополнительного образования "Дом научной коллаборации им. Фридмана" при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Задания включали в себя теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.
Участники "Робототехники" соревновались в детском технопарке "Кванториум Фотоника" в двух направлениях — "Уличный художник" и "Фуникулер". В течение определенного времени команды, используя собственные робототехнические наборы, должны были сконструировать, запрограммировать и провести отладку роботов.
От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады среди школьников поздравил помощник полпреда Владимир Колчин: "Это уникальное состязание талантливых и одаренных ребят. На окружной олимпиаде каждый из вас защищает честь своего региона, края, республики. Вы — будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам. Особые слова благодарности педагогам, которые вкладывают свое время, талант и душу в развитие учеников".
Владимир Колчин поблагодарил правительство Пермского края и краевое министерство образования и науки за подготовку и проведение мероприятия.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе создаются все условия для раннего выявления талантов. Благодаря реализации нацпроекта "Образование" в 2020 году для поддержки возможностей школьного IT-образования в крае открыты центры дополнительного образования с цифровым уклоном. Продолжает работу технопарк Кванториум, курсируют мобильные Кванториумы. Все это позволяет ребятам получать качественное современное образование не только в краевой столице.
Напомним, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодежного форума "iВолга". Основная цель Олимпиады — интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности. Соревнования и конкурсы Олимпиады открывают дорогу в мир высоких технологий и научного поиска. Благодаря Олимпиаде сама жизнь школьников стала разнообразнее и интереснее, появились новые знания, друзья и новые мотивы личностного роста.
По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.
В "Робототехнике" первое место заняла команда из Ульяновской области, второе место у ребят из Чувашской Республики, третье — у команды из Республики Башкортостан.
В "Программировании" лучшими стали ребята из Саратовской области, второе место заняла команда Самарской области, третье — команда Республики Татарстан.
В решении изобретательских задач первое место — у Самарской области, второе — у Пензенской области, третье — у Республики Мордовия.
В интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" победу одержала команда Удмуртской Республики, на втором месте — команда из Пермского края, на третьем — ребята из Самарской области.
По итогам всех четырех соревнований победу в общем зачете одержала команда Самарской области, второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Татарстан. Команда пермских школьников в общем рейтинге заняла четвертую позицию.
Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.