В Самарской области планируют с опережением исполнять поручения главы государства

Участники педагогического совещания в Самаре обсудили перечень поручений президента РФ Владимира Путина по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля.

Как отметила директор гимназии № 3, участник предварительного голосования "Единой России" на выборах в Самарскую губернскую думу Светлана Ильина, послание российского лидера полностью социально ориентировано.

"Среди поручений президента, в частности, имеются включение в каждый национальный проект мероприятий по поддержке молодежи, ежемесячные выплаты с 1 июля в размере половины величины прожиточного минимума женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума, закупка новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов", — сказала Светлана Ильина.

По ее словам, если в городе актуальность перевозок школьников на специально выделенных автобусах отсутствует, то в районах Самарской области она имеется.

"Президент поддержал предложение "Единой России" о закупке новых школьных автобусов. В ближайшие четыре года будут закуплены более 16 тыс. транспортных средств. Таким образом, часть автобусов, которые уже устарели, будут заменены на современные и безопасные. Безопасность наших детей является приоритетом", — отметила Светлана Ильина.

Она добавила, что Владимир Путин также поручил построить до конца 2024 г. не менее 1,3 тыс. школ, которые смогут принять более 1 млн учащихся.

По словам заместителя председателя регионального совета сторонников партии "Единая Россия", участника предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в Самарскую губернскую думу Романа Балтера, пандемия новой коронавирусной инфекции пришлась на период сложной демографической ситуации.

"Как подчеркнул в своем послании глава нашего государства, высшим национальным приоритетом является сбережение народа. Государство готово поддержать родителей и детей. Президент поручил разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей. Одним из поручений стало предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет. Для школьников-инвалидов предусмотрен особый порядок осуществления такой выплаты", — сказал Роман Балтер.

По его словам, послание президента и опубликованный в начале мая список поручений по его реализации свидетельствует, что "Россия развивается по пути социального государства", в котором "меры поддержки семей с детьми, самих детей, народосбережения, в целом" являются первоочередными.

Отметим, ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе планируется с опережением исполнять поручения главы государства, озвученные в обращении к Федеральному Собранию. Он отметил, что в документе содержатся важные решения — по поддержке системы здравоохранения, социальной защиты, развитию образования, культуры. Глава региона выразил уверенность, что они "найдут горячий отклик и у всех жителей России".