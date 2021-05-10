На реке Сок горит сухогруз, трое пострадали

В понедельник, 10 мая, в 21:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в жилых помещениях на сухогрузном теплоходе "Икша" на реке Сок в Красноглинском районе.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, огнеборцы были направлены на тушение сразу по повышенному рангу сложности пожара "№ 2". Как выяснилось, площадь пожара составила 50 кв.м. Его ранг был понижен до "1 БИС".
В борьбе с огнем участвовали 109 человек, которыми использовалось 30 единиц техники. Дополнительно на место пожара был направлен пожарный корабль " Смелый".
В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожарные были доставлены на борт горящего судна с помощью катеров поисково-спасательной службы Самарской области.
На месте пожара разведка проводилась звеньями газодымозащитной службы. В 22:44 очаг возгорания удалось локализовать, а в 22:50 была объявлена ликвидация открытого горения.
Во время тушения пожарными было эвакуировано восемь человек. В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших нет. Но пострадали трое мужчин в возрасте около 24, 21 и 19 лет. По предварительным данным. они получили отравление продуктами горения.
Тушением пожара руководит заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!