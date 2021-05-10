На реке Сок горит сухогруз, трое пострадали

В понедельник, 10 мая, в 21:03 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в жилых помещениях на сухогрузном теплоходе "Икша" на реке Сок в Красноглинском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, огнеборцы были направлены на тушение сразу по повышенному рангу сложности пожара "№ 2". Как выяснилось, площадь пожара составила 50 кв.м. Его ранг был понижен до "1 БИС".

В борьбе с огнем участвовали 109 человек, которыми использовалось 30 единиц техники. Дополнительно на место пожара был направлен пожарный корабль " Смелый".

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожарные были доставлены на борт горящего судна с помощью катеров поисково-спасательной службы Самарской области.

На месте пожара разведка проводилась звеньями газодымозащитной службы. В 22:44 очаг возгорания удалось локализовать, а в 22:50 была объявлена ликвидация открытого горения.

Во время тушения пожарными было эвакуировано восемь человек. В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших нет. Но пострадали трое мужчин в возрасте около 24, 21 и 19 лет. По предварительным данным. они получили отравление продуктами горения.

Тушением пожара руководит заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области по государственной противопожарной службе Игорь Быков.