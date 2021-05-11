Трансляция парада Победы в Самаре прошла при содействии "Ростелекома"

"Ростелеком" организовал каналы связи для прямой телевизионной трансляции Парада Победы с площади имени Куйбышева в Самаре. Провайдер подключил к сети семь больших демонстрационных экранов. Наблюдать за торжественным событием в честь всенародного праздника могли тысячи самарцев.
Трансляцию праздничного шествия и главного парада страны в Москве "Ростелеком" проводил совместно с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром. Для обеспечения надежности сигнала использовались резервные каналы и спутниковая связь.
"Накануне праздника мы провели техническую проверку всего комплекса оборудования. Благодаря тщательной подготовке трансляция парада Победы прошла без сбоев", - рассказал Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком".
Вечером на всех демонстрационных экранах, установленных на главных площадях города, можно было увидеть концерт в честь победителей и праздничный салют, завершивший торжественные мероприятия в День Победы.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???