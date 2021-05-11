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Сотовая связь Транспорт и связь

Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС "Лукойл" в Приволжье

11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила продажи SIM-карт с саморегистрацией на сети автозаправочных станций "Лукойл" в пяти регионах Приволжья. Клиенты могут приобрести комплекты подключения с тарифным планом "Мой онлайн".

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией компания стремится предоставить своим клиентам возможности подключения без специального посещения салонов связи. Tele2 запускает продажи SIM-карт в местах, находящихся на ежедневных маршрутах пользователей.

Сейчас приобрести SIM-карту Tele2 можно в розничных магазинах формата "у дома", в аптеках и на АЗС. Оператор продолжает расширять список федеральных и региональных партнеров. Так, подключиться к сети Tele2 теперь можно на АЗС компании "Лукойл" в Ульяновской, Кировской, Самарской областях, а также в Удмуртии и Татарстане. Комплекты продаются на заправочных станциях в главных городах регионов и на участках федеральных трасс, на которые приходится основной поток транзитного автотранспорта.

В альтернативных точках продаж можно приобрести SIM-карты с возможностью саморегистрации, которая позволит активировать подключение самостоятельно и тем самым минимизировать контакты в период пандемии. Для покупки клиентам доступны карты с востребованным тарифом "Мой онлайн" с балансом 300 рублей. Помимо традиционного пакета минут и гигабайтов, он включает безлимит для разговоров в сети Tele2, безлимит на популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram. Кроме того, клиентам доступны инновационные услуги — несгораемые остатки, возможность делиться гигабайтами по всей стране и "SOS-пакет".

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