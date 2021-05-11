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Мировые звезды стали ближе: Wink представляет лучшие концерты от Qello Concerts by Stingray

11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В видеосервисе Wink появилась подписка "Концерты" от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции доступны яркие концерты исполнителей всех жанров и для любых возрастов — от легенд прошлых лет до лидеров современных музыкальных чартов. Это первый в России совместный проект Qello Concerts by Stingray с оператором IPTV и цифрового видеосервиса.

"Мы рады предложить нашим зрителям большую коллекцию телеверсий самых ярких концертов последних десятилетий. В коллекции Qello Concerts by Stingray собраны выступления мировых звезд разных музыкальных направлений на крупнейших площадках в лучшем на период съемок качестве. Новая подписка от Wink превратит телевизор или гаджет в высокотехнологичную сцену, на которой выступают легендарные исполнители и группы: от The Rolling Stones и Metallica до Lady Gaga и Katy Perry", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

В России и странах СНГ дистрибуцию Qello Concerts by Stingray осуществляет компания THEMA RUS (группа компаний Canal+ International).

"В нынешних реалиях, когда живые концерты отменяют или переносят, Qello Concerts дарит меломанам высококлассные выступления с самых известных площадок по всему миру. Мы очень рады, что зрители могут получать не менее живые впечатления от выступлений мировых звезд прямо у себя в гостиной", — говорит исполнительный директор THEMA RUS Наталья Кабикова.

На старте подписка от Qello Concerts включает 120 концертов, которая будет ежемесячно пополняться. Зрителям доступны шоу таких исполнителей как Katy Perry, Depeche Mode, Madonna, Rammstein, Aerosmith, Coldplay и многих других. Стоимость подписки "Концерты" — 299 рублей в месяц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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