На территории ТЦ "Кубатура" загорелась электроподстанция

В среду, 12 мая, в Самаре произошел пожар в ТЦ "Кубатура" на ул. Красноармейской, 1.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар начался около 14:58. На территории торгового центра горит трансформатор в отдельно стоящем здании электроподстанции.

В 15:25 пожар локализовали на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

В тушении участвовали 65 человек, которые использовали 21 единицу техники.